Мудрик не мог получить допинг в сборной Украины — сделано заявление

Михаил Мудрик перед матчем. Фото: instagram.com/m.10mudryk_/

Хавбек сборной Украины по футболу Михаил Мудрик не принимал запрещенные препараты во время выступлений за национальную команду. Представители "сине-желтых" не могли дать игроку допинг.

С большой долей вероятности запрещенное вещество попало в организм Мудрика в Англии, сообщает "ТаТоТаке".

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Британские журналисты поспешили сделать заявление о том, что Михаил Мудрик мог употребить допинг во время пребывания в лагере сборной Украины. Это произошло осенью нынешнего года, когда команда Сергея Реброва боролась за место в плей-офф Лиги Наций. По всей видимости, такое утверждение не соответствует действительности.

Михаил Мудрик во время матча. Фото: instagram.com/m.10mudryk_/

Что известно про допинг Мудрика

Вингер лондонского "Челси" сдал положительный допинг-тест, из-за чего ему теперь грозит длительная дисквалификация. Речь идет о наказании, которое оставит игрока без возможности выходить на поле в течение 4 лет.

Оказалось, что Мудрик не мог принять допинг в сборной Украины, поскольку футболисты команды не сдавали тесты в октябре и ноябре этого года. Именно в этот временной промежуток вингер "Челси" сдал свою пробу. По всей видимости, это произошло именно в Лондоне.

Что касается сборной Украины, то в сентябре жребий определил, что тесты должны были сдать защитники Александр Тимчик и Максим Таловеров. Обе пробы оказались отрицательными.

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