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Мудрик не забив Лестеру, але вболівальники підтримали українця під час заміни

17 березня 2024 17:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик не забив Лестеру, але вболівальники підтримали українця під час заміни
Михайло Мудрик під час атаки "Челсі". Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Атакувальний півзахисник збірної України Михайло Мудрик допоміг "Челсі" пробитися до півфіналу Кубка Англії. Вінгер упустив можливість забити черговий гол.

"Сині" вирвали перемогу на останніх хвилинах складного двобою, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках чвертьфіналу Кубка Англії "Челсі" зіграв із "Лестером". Михайло Мудрік провів на полі 78 хвилин, після чого поступився місцем Карні Чуквуемеке, який забив переможний гол.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик завдає удару головою по воротах суперника. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Як зіграли "Челсі" та Мудрик

"Челсі" дуже активно розпочав матч і швидко вийшов уперед завдяки голу, який забив Марк Кукурелья. На 26-й хвилині "сині" здобули право пробити пенальті, але воротар "Лестера" не дозволив забити Рахіму Стерлінгу. Свій другий гол "сині" організували на 45-й хвилині, відзначився Коул Палмер.

У другому таймі у "Челсі" почалися проблеми. Спочатку "Лестер" скоротив відставання в рахунку через автогол Акселя Дісасі, а на 62-й хвилині Стефі Мавідіді зробив рахунок нічийним.

На 73-й хвилині Каллум Дойл був вилучений з поля, "Лестер" залишився у меншості. Команда Маурісіо Почеттіно вирвала перемогу завдяки голам Карні Чуквуемекі (90+2 хвилини) та Ноні Мадуеке (90+8 хвилини).

Челсі
Оцінки за матч "Челсі" проти "Лестера". Фото: скриншот WhoScored

Михайло Мудрик провів на полі 78 хвилин. Перший тайм він зіграв на позиції "десятки", брав участь у більшості атак "Челсі" і міг забити, але удар Михайла в чужому штрафному майданчику заблокував Стерлінг. Після перерви українець грав на лівому фланзі. Під час заміни Мудрика вболівальники "Челсі" скандували: "Почеттіно, що ти робиш?"

Мудрик за цей матч отримав непогану оцінку — 6,9 бала. А героєм зустрічі став Коул Палмер з оцінкою 7,9.

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спорт
футбол
Михайло Мудрик
Челсі
Кубок Англії

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