Мудрик не забил Лестеру, но болельщики поддержали украинца во время замены

Михаил Мудрик во время атаки "Челси". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Атакующий полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик помог "Челси" пробиться в полуфинал Кубка Англии. Вингер упустил возможность забить очередной гол.

"Синие" вырвали победу на последних минутах сложного поединка, сообщает портал Новини.LIVE.

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В рамках четвертьфинала Кубка Англии "Челси" сыграл с "Лестером". Михаил Мудрик провел на поле 78 минут, после чего уступил место Карни Чуквуэмеке, который забил победный гол.

Михаил Мудрик наносит удар головой по воротам соперника. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Как сыграли "Челси" и Мудрик

"Челси" очень активно начал матч и быстро вышел вперед благодаря голу Кукурельи. На 26-й минуте "синие" получили право пробить пенальти, но вратарь "Лестера" не позволил забить Рахиму Стерлингу. Свой второй гол "синие" организовали на 45-й минуте, отличился Коул Палмер.

Во втором тайме у "Челси" начались проблемы. Сначала "Лестер" сократил отставание в счете из-за автогола Акселя Дисаси, а на 62-й минуте Стефи Мавидиди сделал счет ничейным.

На 73-й минуте Каллум Дойл был удален с поля, "Лестер" остался в меньшинстве. Команда Маурисио Почеттино вырвала победу благодаря голам Карни Чуквуэмеки (90+2 минута) и Нони Мадуэке (90+8 минута).

Оценки за матч "Челси" против "Лестера". Фото: скриншот WhoScored

Михаил Мудрик провел на поле 78 минут. Первый тайм он провел на позиции "десятки", участвовал в большинстве атак "Челси" и мог забить, но удар Михаила в чужой штрафной заблокировал Стерлинг. После перерыва украинец играл на левом фланге. Во время замены Мудрика болельщики "Челси" скандировали: "Почеттино, что ты делаешь?"

Мудрик за этот матч получил неплохую оценку — 6,9 балла. А героем встречи стал Коул Палмер с оценкой 7,9.

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