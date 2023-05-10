Мудрик отримає у напарники головну молоду зірку "Барселони"
Півзахисник збірної Іспанії Гаві може продовжити кар'єру у "Челсі". Лондонський клуб готовий запропонувати "Барселоні" великі гроші за молодого гравця.
На підписанні контракту з Гаві наполягає новий головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно, повідомляє Diario Sport.
Найближчими тижнями "Челсі" офіційно оголосить про призначення Маурісіо Почеттіно новим головним тренером команди. До кінця сезону грою "синіх" продовжить керувати Френк Лемпард, аргентинський наставник розпочне обов'язки у червні цього року.
Почеттіно погодився стати тренером "Челсі" лише після того, як отримав гарантії посилення складу. Тренер склав список гравців, яких хоче бачити у команді. Цей перелік був схвалений власниками клубу.
Трансферна мета "Челсі"
Однією із головних трансферних цілей "Челсі" стане іспанський футболіст Гаві. Нещодавно 18-річний півзахисник підписав із "Барселоною" контракт до 2026 року, проте клуб досі не може зареєструвати гравця. Влітку Гаві може стати вільним агентом.
У "Челсі" вирішили скористатися ситуацією. Хавбеку запропонують такі умови, від яких важко відмовитись. Почеттіно хоче омолодити склад команди. Він бачить Гаві гравцем основи "Челсі" у майбутньому та одним із лідерів клубу. Це стосується й Михайла Мудрика.
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