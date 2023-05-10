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Мудрик отримає у напарники головну молоду зірку "Барселони"

10 травня 2023 14:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик отримає у напарники головну молоду зірку "Барселони"
Михайло Мудрик бореться із гравцем "Борнмута". Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Іспанії Гаві може продовжити кар'єру у "Челсі". Лондонський клуб готовий запропонувати "Барселоні" великі гроші за молодого гравця.

На підписанні контракту з Гаві наполягає новий головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно, повідомляє Diario Sport.

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Найближчими тижнями "Челсі" офіційно оголосить про призначення Маурісіо Почеттіно новим головним тренером команди. До кінця сезону грою "синіх" продовжить керувати Френк Лемпард, аргентинський наставник розпочне обов'язки у червні цього року.

Гаві
Гаві залишає поле. Фото: REUTERS/Albert Gea

Почеттіно погодився стати тренером "Челсі" лише після того, як отримав гарантії посилення складу. Тренер склав список гравців, яких хоче бачити у команді. Цей перелік був схвалений власниками клубу.

Трансферна мета "Челсі"

Однією із головних трансферних цілей "Челсі" стане іспанський футболіст Гаві. Нещодавно 18-річний півзахисник підписав із "Барселоною" контракт до 2026 року, проте клуб досі не може зареєструвати гравця. Влітку Гаві може стати вільним агентом.

У "Челсі" вирішили скористатися ситуацією. Хавбеку запропонують такі умови, від яких важко відмовитись. Почеттіно хоче омолодити склад команди. Він бачить Гаві гравцем основи "Челсі" у майбутньому та одним із лідерів клубу. Це стосується й Михайла Мудрика.

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