Мудрик получит в напарники главную молодую звезду "Барселоны"

Михаил Мудрик борется с игроком "Борнмута". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Полузащитник сборной Испании Гави может продолжить карьеру в "Челси". Лондонский клуб готов предложить "Барселоне" большие деньги за молодого игрока.

На подписании контракта с Гави настаивает новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино, сообщает Diario Sport.

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В ближайшие недели "Челси" официально объявит о назначении Маурисио Почеттино новым главным тренером команды. До конца сезона игрой "синих" продолжит руководить Фрэнк Лэмпард, аргентинский наставник приступит к обязанностям в июне этого года.

Гави покидает поле. Фото: REUTERS/Albert Gea

Почеттино согласился стать тренером "Челси" только после того, как получил гарантии усиления состава. Тренер составил список игроков, которых хочет видеть в команде. Этот перечень был одобрен владельцами клуба.

Трансферная цель "Челси"

Одной из главных трансферных целей "Челси" станет испанский футболист Гави. Недавно 18-летний полузащитник подписал с "Барселоной" контракт до 2026 года, однако клуб до сих пор не может зарегистрировать игрока. Летом Гави может стать свободным агентом.

В "Челси" решили воспользоваться ситуацией. Хавбеку предложат такие условия, от которых будет сложно отказаться. Почеттино хочет омолодить состав команды. Он видит Гави игроком основы "Челси" в будущем и одним из лидеров клуба. Это касается и Михаила Мудрика.

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