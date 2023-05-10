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Мудрик получит в напарники главную молодую звезду "Барселоны"

10 мая 2023 14:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик получит в напарники главную молодую звезду "Барселоны"
Михаил Мудрик борется с игроком "Борнмута". Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Испании Гави может продолжить карьеру в "Челси". Лондонский клуб готов предложить "Барселоне" большие деньги за молодого игрока. 

На подписании контракта с Гави настаивает новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино, сообщает Diario Sport

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В ближайшие недели "Челси" официально объявит о назначении Маурисио Почеттино новым главным тренером команды. До конца сезона игрой "синих" продолжит руководить Фрэнк Лэмпард, аргентинский наставник приступит к обязанностям в июне этого года. 

Гави
Гави покидает поле. Фото: REUTERS/Albert Gea

Почеттино согласился стать тренером "Челси" только после того, как получил гарантии усиления состава. Тренер составил список игроков, которых хочет видеть в команде. Этот перечень был одобрен владельцами клуба. 

Трансферная цель "Челси"

Одной из главных трансферных целей "Челси" станет испанский футболист Гави. Недавно 18-летний полузащитник подписал с "Барселоной" контракт до 2026 года, однако клуб до сих пор не может зарегистрировать игрока. Летом Гави может стать свободным агентом. 

В "Челси" решили воспользоваться ситуацией. Хавбеку предложат такие условия, от которых будет сложно отказаться. Почеттино хочет омолодить состав команды. Он видит Гави игроком основы "Челси" в будущем и одним из лидеров клуба. Это касается и Михаила Мудрика. 

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