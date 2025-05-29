Мудрик здивував фанатів після перемоги Челсі в Лізі Конференцій

Михайло Мудрик (праворуч) та Енцо Фернандес. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Український вінгер Михайло Мудрик несподівано нагадав про себе після перемоги лондонського "Челсі" у фіналі Ліги конференцій УЄФА. Команда здолала іспанський "Бетіс" із рахунком 4:1 і стала першим клубом, який виграв усі основні єврокубки.

Мудрик, який не грав із листопада 2024 року через тимчасове відсторонення, все ж опинився в центрі уваги. Він виклав в Instagram Stories фото з церемонії нагородження і знімок з Енцо Фернандесом у роздягальні після матчу.

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Вінгер не входив до заявки на фінал, але прилетів до Польщі та підтримував команду наживо. Його помітили в клубній формі на стадіоні й пізніше — в ресторані, де він співав разом із фанатами. За інформацією ЗМІ, головний тренер Енцо Мареска був здивований його візитом.

"Челсі" святкує перемогу в Лізі Конференцій. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Що відомо про Мудрика сьогодні

Попри відсторонення, Михайло Мудрик провів шість матчів у Лізі конференцій та набрав 7 очок за системою гол+пас (3+4). Згідно з регламентом УЄФА, він отримав медаль переможця турніру.

Контракт українця з "Челсі" розрахований до 2031 року. Загалом за клуб він провів 73 матчі, забив 10 м'ячів та віддав 11 результативних передач. Його майбутнє в клубі залишається невизначеним — триває розслідування у справі про застосування мельдонію.

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