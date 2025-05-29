Мудрик удивил фанатов после победы Челси в Лиге Конференций

Мудрик показал, как отпраздновал победу Челси в Лиге Конференций
Украинский вингер Михаил Мудрик неожиданно напомнил о себе после победы лондонского "Челси" в финале Лиги конференций УЕФА. Команда одолела испанский "Бетис" со счётом 4:1 и стала первым клубом, выигравшим все основные еврокубки.
Мудрик, который не играл с ноября 2024 года из-за временного отстранения, все же оказался в центре внимания. Он выложил в Instagram Stories фото с церемонии награждения и снимок с Энцо Фернандесом в раздевалке после матча.
Вингер не входил в заявку на финал, но прилетел в Польшу и поддерживал команду вживую. Его заметили в клубной форме на стадионе и позже — в ресторане, где он пел вместе с фанатами. По информации СМИ, главный тренер Энцо Мареска был удивлен его визитом.
Что известно о Мудрике сегодня
Несмотря на отстранение, Михаил Мудрик провел шесть матчей в Лиге конференций и набрал 7 очков по системе гол+пас (3+4). Согласно регламенту УЕФА, он получил медаль победителя турнира.
Контракт украинца с "Челси" рассчитан до 2031 года. Всего за клуб он провел 73 матча, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач. Его будущее в клубе остаётся неопределенным — продолжается расследование по делу о применении мельдония.
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