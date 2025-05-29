Мудрик удивил фанатов после победы Челси в Лиге Конференций

Михаил Мудрик (справа) и Энцо Фернандес. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Украинский вингер Михаил Мудрик неожиданно напомнил о себе после победы лондонского "Челси" в финале Лиги конференций УЕФА. Команда одолела испанский "Бетис" со счётом 4:1 и стала первым клубом, выигравшим все основные еврокубки.

Мудрик, который не играл с ноября 2024 года из-за временного отстранения, все же оказался в центре внимания. Он выложил в Instagram Stories фото с церемонии награждения и снимок с Энцо Фернандесом в раздевалке после матча.

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"Челси" празднует победу в Лиге Конференций. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Что известно о Мудрике сегодня

Несмотря на отстранение, Михаил Мудрик провел шесть матчей в Лиге конференций и набрал 7 очков по системе гол+пас (3+4). Согласно регламенту УЕФА, он получил медаль победителя турнира.

Контракт украинца с "Челси" рассчитан до 2031 года. Всего за клуб он провел 73 матча, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач. Его будущее в клубе остаётся неопределенным — продолжается расследование по делу о применении мельдония.

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