Челси разгромил Бетис и выиграл Лигу конференций

Игроки лондонского "Челси". Фото: Reuters

В польском Вроцлаве завершился финал Лиги конференций. За главный кубок турнира сыграли "Челси" и "Бетис".

Лондонцы праздновали победу со счетом 4:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

"Челси" выиграли в волевом стиле

"Челси" одержал убедительную победу над севильским "Бетисом" со счетом 4:1 в финале Лиги конференций УЕФА. Матч, который состоялся под наблюдением боснийского арбитра Ирфана Пельто, завершился триумфом "синих", тогда как "Бетис" остановился в шаге от трофея

"Бетис" открыл счет на 9-й минуте: Иско с правого фланга отдал пас на Абде Эззалзули, который пробил низом в правый угол.

"Челси" ответил во втором тайме. На 65-й минуте Коул Палмер ассистировал Энцо Фернандесу, который головой направил мяч в дальний угол. На 70-й минуте Палмер подал на Николаса Джексона, который также головой вывел "Челси" вперед.

Матч "Бетис" - "Челси". Фото: Reuters

На 83-й минуте Джейдон Санчо замкнул пас Кирана Дьюзбери-Голла ударом в дальний угол, а на 91-й минуте Мойсес Кайседо завершил контратаку точным ударом.

Для "Челси" - это первый титул в этом сезоне. Награду также получит Михаил Мудрик, который в этом сезоне в турнире забил три гола.

"Бетис" — "Челси" — 1:4

Голы: Эззалзули, 9 — Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1

"Бетис": Адриан — Сабали, Бартра, Натан, Р. Родригес (Перро, 46) — Форнальс (Альтимира, 85), Иско, Кардосо (Ло Чельсо, 85) — Антони, Бакамбу (Руибаль, 72), Эззалзули (Х. Родригес, 54).

"Челси": Йоргенсен — Гюсто (Джеймс, 46), Чалоба, Бадьяшиль (Колвилл, 61), Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Нету (Санчо, 61), К. Палмер (Гую, 88), Мадуэке — Джексон (Дьюзбери-Голл, 80).

Предупреждения: Антони, Перро — Бадьяшиль, Палмер, Санчо

Напомним, в одном из топовых чемпионатов хотят подписать 40-летнего Криштиану Роналду.

Бывший футболист и эксперт Виктор Леоненко ответил на реплику в свою сторону от Дениса Попова.

Турецкий специалист Арда Туран прокомментировал свой переход в донецкий "Шахтер".

Наставник "Александрии" Руслан Ротань после "Александрии" имеет предложения от разных команд.