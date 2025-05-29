Челсі розгромив Бетіс і виграв Лігу конференцій

Гравці лондонського "Челсі". Фото: Reuters

У польському Вроцлаві завершився фінал Ліги конференцій. За головний кубок турніру зіграли "Челсі" та "Бетіс".

Лондонці святкували перемогу з рахунком 4:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Челсі" здобув переконливу перемогу над севільським "Бетісом" із рахунком 4:1 у фіналі Ліги конференцій УЄФА. Матч, який відбувся під наглядом боснійського арбітра Ірфана Пельто, завершився тріумфом "синіх", тоді як "Бетіс" зупинився за крок до трофею

"Бетіс" відкрив рахунок на 9-й хвилині: Іско з правого флангу віддав пас на Абде Еззалзулі, який пробив низом у правий кут.

"Челсі" відповів у другому таймі. На 65-й хвилині Коул Палмер асистував Енцо Фернандесу, який головою спрямував м’яч у дальній кут. На 70-й хвилині Палмер подав на Ніколаса Джексона, який також головою вивів "Челсі" вперед.

Матч "Бетіс" — "Челсі". Фото: Reuters

На 83-й хвилині Джейдон Санчо замкнув пас Кірана Дьюзбері-Голла ударом у дальній кут, а на 91-й хвилині Мойсес Кайседо завершив контратаку точним ударом.

Для "Челсі" — це першийтитул цього сезону. Нагороду також отримає Михайло Мудрик, який цього сезону в турнірі забив три голи.

"Бетіс" — "Челсі" — 1:4

Голи: Еззалзулі, 9 — Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1

"Бетіс": Адріан — Сабалі, Бартра, Натан, Р. Родрігес (Перро, 46) — Форнальс (Альтіміра, 85), Іско, Кардосо (Ло Чельсо, 85) — Антоні, Бакамбу (Руїбаль, 72), Еззалзулі (Х. Родрігес, 54).

"Челсі": Йоргенсен — Гюсто (Джеймс, 46), Чалоба, Бадьяшиль (Колвілл, 61), Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Нету (Санчо, 61), К. Палмер (Гую, 88), Мадуеке — Джексон (Дьюзбері-Голл, 80).

Попередження: Антоні, Перро — Бадьяшиль, Палмер, Санчо

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