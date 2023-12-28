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Мудрик розповів про отриману травму

28 грудня 2023 14:17
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик розповів про отриману травму
Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: REUTERS/David Klein
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Агабекян Карен
редактор

У 19-му турі Англійської прем'єр-ліги "Челсі" в ослабленому травмами та дискваліфікаціями складі обіграв "Крістал Пелас". Рахунок у матчі відкрив українець Михайло Мудрик.

Після гри Мудрик розповів про пошкодження, яке він отримав перед своєю заміною. Слова українця цитує портал Legioners.ua.

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Перед своєю заміною на Армандо Брою Мудрик опинився на газоні після зіткнення із суперником. Українець одразу вилетів за межі поля та тримався за ногу. Йому довелося лежати на полі кілька хвилин, поки до нього не прибігли лікарі.

Зазначимо, що поки Мудрик лежав на газоні, його замінили на 71-й хвилині.

За словами Михайла, він сподівається на краще, але чекає вердикт лікарів.

"Епізод із пошкодженням? Я сподіваюся, що нічого серйозного. Завтра буде видніше", — сказав Михайло.

Зазначимо, що цього сезону Мудрик у 19 матчах у всіх турнірах за "Челсі" забив чотири м'ячі і зробив дві гольові передачі.

Попри забиті м'ячі, їх невелика кількість та авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" зменшив трансферну вартість українця з 42 до 40 млн євро.

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