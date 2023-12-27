Мудрик помог Челси победить Кристал Пэлас, но получил травму

Мудрика приветствуют партнеры. Фото: Reuters

Игрок сборной Украины Михаил Мудрик открыл счет в матче АПЛ с Кристаллом Пэлас, но не смог закончить игру из-за повреждений. Гости сравняли в конце первого тайма, а победный гол за лондонцев с пенальти провел.

Итоги встречи в материале Новини.LIVE.

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Мудрик был в центре внимания в самом начале. Он загрузил передачу на ход Маатсену за спину защитнику в центральную зону, партнер пробил под вратарем, но спас Митчелл, а затем на 13-й минуте Гюстон с левого фланга штрафной выполнил прострел по передаче Нкунку, а Мудрик перевел в пустые из предела вратарской.

Еще через 10 минут Кайседо сыграл у входа на левый фланг штрафного для Джексона, тот под себя пяткой отдал на Мурика, но украинец не опрокинул вратаря.

Мудрик против Хендерсона. Фото: Reuters

Но на 45+1 Олисе сравнял счет. На дальней стойке он в два касания поразил чужие ворота после передачи Аю с левого фланга.

Третья оценка украинца в команде

Но во втором тайме на 71-й минуте матча Мудрика заменили Армандо Брою. Скорее всего причиной замены стало повреждение, ведь буквально за минуты до замены врачи оказывали украинцу медицинскую помощь.

Через несколько минут после этого снова забили гости, но их гол не засчитали. Тиаго выполнил подачу из глубины правого фланга с рикошетом от Эзе, которую Джексон взлёта завершил в дальний угол. Оффсайд.

И все решилось в самой концовке. Мадуэке сам заработал пенальти и сам его реализовал, рефери долго смотрел повтор, но указал на отметку.

Мудрик получил за игру третью высокую оценку в своей команде от Whoscored 7,4. Больше только у Густо 7,9 и Галлахера 7,6.

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