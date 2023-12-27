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Мудрик допоміг Челсі перемогти Кристал Пелас, але отримав травму

27 грудня 2023 23:43
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мудрик допоміг Челсі перемогти Кристал Пелас, але отримав травму
Мудрика вітають партнери. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравець збірної України Михайло Мудрик відкрив рахунок у матчі АПЛ з Кристал Пелас, але не зміг закінчити гру через пошкодження. Гості зрівняли у кінці першого тайму, а переможний гол за лондонців з пенальті провів.

Підсумки зустрічі в матеріалі Новини.LIVE.

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Мудрик був в центрі уваги у самому початку. Він завантажив передачу на хід Маатсену за спину захиснику в центральну зону, партнер пробив під воротарем, але в порожні ворота м'яч на пустив Мітчелл, а потім на 13-й хвилині Гюстон з лівого флангу штрафного виконав простріл з передачі Нкунку, а Мудрик перевів у порожні з межі воротарського.

Ще через 10 хвилин Кайседо зіграв до входу на лівий фланг штрафного для Джексона, той під себе п'ятою віддав на Мурика, але українець не перекинув воротаря.

Мудрик
Мудрик проти Хендерсона. Фото: Reuters

Та на 45+1-й Олісе зрівняв рахунок. На дальній стійці він в два дотики вразив чужі ворота, після передачі Аю з лівого флангу.

Третя найвища оцінка українця

Але в другому таймі на 71-й хвилині матчу Мудрика замінили на Армандо Брою. Скоріш за все, причиною заміни стало пошкодження, адже буквально за хвилини до заміни лікарі надавали українцю медичну допомогу.

Через кілька хвилин після цього знову забили гості, але їх гол не зарахували. Тіаго виконав подачу з глибини правого флангу з рикошетом від Езе, яку Джексон зльоту завершив у дальній кут. Офсайд.

І все вирішилось у самій кінцівці. Мадуеке сам заробив пенальті та сам його реалізував, рефері довго дивився повтор, але вказав на позначку.

Мудрик отримав за гру третю найвищу оцінку в своїй команді від Whoscored 7,4. Більше тільки у Густо 7,9 та Галлахера 7,6. 

Нагадаємо, дуже авторитетне джерело підтвердило інтерес "Барселони" до українського футболіста.

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