Мудрик рассказал о полученной травме

Вингер "Челси" Михаил Мудрик. Фото: REUTERS/David Klein

В 19-м туре Английской премьер-лиги "Челси" в ослабленном травмами и дисквалификациями составе обыграл "Кристал Пэлас". Счет в матче открыл украинец Михаил Мудрик.

После игры Мудрик рассказал о повреждении, которое он получил перед своей заменой. Слова украинца цитирует портал Legioners.ua.

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Mudryk is my new Torres.



Just hits different when he scores!

This goal was so good for the soul!



pic.twitter.com/FdyAcsxhkU — Laurenz Vescoli (@Laus1507) December 28, 2023

Что случилось с Мудриком

Перед своей заменой на Армандо Брою Мудрик оказался на газоне после столкновения с соперником. Украинец сразу вылетел за пределы поля и держался за ногу. Ему пришлось лежать на поле несколько минут, пока к нему не прибежали врачи.

Отметим, что пока Мудрик лежал на газоне, его на 71-й минуте заменили.

По словам Михаила, он надеется на лучшее, но вердикт скажут врачи.

"Эпизод с повреждением? Я надеюсь, что ничего серьезного. Завтра будет виднее", — сказал Михаил.

Отметим, что в текущем сезоне Мудрик в 19 матчах во всех турнирах за "Челси" забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

Несмотря на забитые мячи, их небольшое количество, и авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" уменьшил трансферную стоимость украинца с 42 до 40 млн евро.

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