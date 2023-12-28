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Мудрик рассказал о полученной травме

28 декабря 2023 14:17
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик рассказал о полученной травме
Вингер "Челси" Михаил Мудрик. Фото: REUTERS/David Klein
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Агабекян Карен
редактор

В 19-м туре Английской премьер-лиги "Челси" в ослабленном травмами и дисквалификациями составе обыграл "Кристал Пэлас". Счет в матче открыл украинец Михаил Мудрик.

После игры Мудрик рассказал о повреждении, которое он получил перед своей заменой. Слова украинца цитирует портал Legioners.ua.

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Перед своей заменой на Армандо Брою Мудрик оказался на газоне после столкновения с соперником. Украинец сразу вылетел за пределы поля и держался за ногу. Ему пришлось лежать на поле несколько минут, пока к нему не прибежали врачи.

Отметим, что пока Мудрик лежал на газоне, его на 71-й минуте заменили.

По словам Михаила, он надеется на лучшее, но вердикт скажут врачи.

"Эпизод с повреждением? Я надеюсь, что ничего серьезного. Завтра будет виднее", — сказал Михаил.

Отметим, что в текущем сезоне Мудрик в 19 матчах во всех турнирах за "Челси" забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

Несмотря на забитые мячи, их небольшое количество, и авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" уменьшил трансферную стоимость украинца с 42 до 40 млн евро.

Напомним, бывший главный тренер Динамо"  может возглавить "Ворсклу".

Победа с большим отрывом — назван лучший вратарь в мире.

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Очень авторитетный источник подтвердил интерес "Барселоны" к украинскому футболисту.

"Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

Житомирское "Полесье сменит эмблему.

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