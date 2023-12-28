Мудрик рассказал о полученной травме
В 19-м туре Английской премьер-лиги "Челси" в ослабленном травмами и дисквалификациями составе обыграл "Кристал Пэлас". Счет в матче открыл украинец Михаил Мудрик.
После игры Мудрик рассказал о повреждении, которое он получил перед своей заменой. Слова украинца цитирует портал Legioners.ua.
Mudryk is my new Torres.— Laurenz Vescoli (@Laus1507) December 28, 2023
Just hits different when he scores!
This goal was so good for the soul!
pic.twitter.com/FdyAcsxhkU
Что случилось с Мудриком
Перед своей заменой на Армандо Брою Мудрик оказался на газоне после столкновения с соперником. Украинец сразу вылетел за пределы поля и держался за ногу. Ему пришлось лежать на поле несколько минут, пока к нему не прибежали врачи.
Отметим, что пока Мудрик лежал на газоне, его на 71-й минуте заменили.
По словам Михаила, он надеется на лучшее, но вердикт скажут врачи.
"Эпизод с повреждением? Я надеюсь, что ничего серьезного. Завтра будет виднее", — сказал Михаил.
Отметим, что в текущем сезоне Мудрик в 19 матчах во всех турнирах за "Челси" забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.
Несмотря на забитые мячи, их небольшое количество, и авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" уменьшил трансферную стоимость украинца с 42 до 40 млн евро.
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