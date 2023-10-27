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Мудрик та "Челсі" цього сезону можуть увійти в історію АПЛ — попереду незвичайне випробування

27 жовтня 2023 14:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик та "Челсі" цього сезону можуть увійти в історію АПЛ — попереду незвичайне випробування
Михайло Мудрик святкує гол. Фото: REUTERS/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик може стати співавтором цікавого досягнення в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ). Графік матчів команди забезпечить їй додаткову увагу вболівальників.

Мудрик буде змушений вийти на поле у святковий день, повідомляє The Athletic.

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Керівництво англійської Прем'єр-ліги опублікувало графік футбольних матчів на кінець 2023 року. Вболівальники помітили одну цікаву особливість: уперше з 1995 року відбудеться поєдинок у Різдвяний вечір.

Мудрик вийде на поле у свято

Наприкінці року вболівальники зможуть дивитись матчі Прем'єр-ліги практично щодня. Поєдинки відбудуться 23, 24, 26, 27, 28, 30 та 31 грудня. Крім того, повернеться традиція грати поєдинок першого січня. Першими на поле наступного року вийдуть футболісти "Ліверпуля" та "Ньюкасла".

Однак саме футболісти "Челсі" зіграють у Різдвяний вечір. Суперником Мудрика та його партнерів по команді стане "Вулвергемптон".

Михайло Мудрік
Мудрик та Галлахер у грі проти "Арсеналу". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Футболісти поки не коментують графік, а от Асоціація підтримки професійних гравців Англії б'є на сполох і вважає його "неприпустимим".

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