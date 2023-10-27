Мудрик та "Челсі" цього сезону можуть увійти в історію АПЛ — попереду незвичайне випробування

Михайло Мудрик святкує гол. Фото: REUTERS/David Klein

Півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик може стати співавтором цікавого досягнення в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ). Графік матчів команди забезпечить їй додаткову увагу вболівальників.

Мудрик буде змушений вийти на поле у святковий день, повідомляє The Athletic.

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Мудрик вийде на поле у свято

Наприкінці року вболівальники зможуть дивитись матчі Прем'єр-ліги практично щодня. Поєдинки відбудуться 23, 24, 26, 27, 28, 30 та 31 грудня. Крім того, повернеться традиція грати поєдинок першого січня. Першими на поле наступного року вийдуть футболісти "Ліверпуля" та "Ньюкасла".

Однак саме футболісти "Челсі" зіграють у Різдвяний вечір. Суперником Мудрика та його партнерів по команді стане "Вулвергемптон".

Мудрик та Галлахер у грі проти "Арсеналу". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Футболісти поки не коментують графік, а от Асоціація підтримки професійних гравців Англії б'є на сполох і вважає його "неприпустимим".

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