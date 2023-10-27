Мудрик и "Челси" в этом сезоне могут войти в историю АПЛ — впереди необычное испытание
Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик может стать соавтором интересного достижения в английской Премьер-лиге (АПЛ). График матчей команды обеспечит ей дополнительное внимание болельщиков.
Мудрик будет вынужден выйти на поле в праздничный день, сообщает The Athletic.
Руководство английской Премьер-лиги опубликовало график футбольных матчей на конец 2023 года. Болельщики заметили одну интересную особенность: впервые с 1995 года состоится поединок в Рождественский вечер.
Мудрик выйдет на поле в праздник
В конце года болельщики смогут смотреть матчи Премьер-лиги практически каждый день. Поединки пройдут 23, 24, 26, 27, 28, 30 и 31 декабря. Кроме того вернется традиция играть поединок первого января. Первыми на поле в следующем году выйдут футболисты "Ливерпуля" и "Ньюкасла".
Однако именно футболисты "Челси" сыграют в Рождественский вечер. Соперником Мудрика и его партнеров по команде станет "Вулверхэмптон".
Футболисты пока не комментируют график, а вот Ассоциация поддержки профессиональных игроков Англии бьет тревогу и считает его "недопустимым".
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