Мудрик и "Челси" в этом сезоне могут войти в историю АПЛ — впереди необычное испытание

Михаил Мудрик празднует гол. Фото: REUTERS/David Klein

Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик может стать соавтором интересного достижения в английской Премьер-лиге (АПЛ). График матчей команды обеспечит ей дополнительное внимание болельщиков.

Мудрик будет вынужден выйти на поле в праздничный день, сообщает The Athletic.

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Руководство английской Премьер-лиги опубликовало график футбольных матчей на конец 2023 года. Болельщики заметили одну интересную особенность: впервые с 1995 года состоится поединок в Рождественский вечер.

Мудрик выйдет на поле в праздник

В конце года болельщики смогут смотреть матчи Премьер-лиги практически каждый день. Поединки пройдут 23, 24, 26, 27, 28, 30 и 31 декабря. Кроме того вернется традиция играть поединок первого января. Первыми на поле в следующем году выйдут футболисты "Ливерпуля" и "Ньюкасла".

Однако именно футболисты "Челси" сыграют в Рождественский вечер. Соперником Мудрика и его партнеров по команде станет "Вулверхэмптон".

Мудрик и Галлахер в игре против "Арсенала". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Футболисты пока не комментируют график, а вот Ассоциация поддержки профессиональных игроков Англии бьет тревогу и считает его "недопустимым".

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