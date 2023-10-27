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Мудрик и "Челси" в этом сезоне могут войти в историю АПЛ — впереди необычное испытание

27 октября 2023 14:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик и "Челси" в этом сезоне могут войти в историю АПЛ — впереди необычное испытание
Михаил Мудрик празднует гол. Фото: REUTERS/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик может стать соавтором интересного достижения в английской Премьер-лиге (АПЛ). График матчей команды обеспечит ей дополнительное внимание болельщиков. 

Мудрик будет вынужден выйти на поле в праздничный день, сообщает The Athletic

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Руководство английской Премьер-лиги опубликовало график футбольных матчей на конец 2023 года. Болельщики заметили одну интересную особенность: впервые с 1995 года состоится поединок в Рождественский вечер. 

Мудрик выйдет на поле в праздник 

В конце года болельщики смогут смотреть матчи Премьер-лиги практически каждый день. Поединки пройдут 23, 24, 26, 27, 28, 30 и 31 декабря. Кроме того вернется традиция играть поединок первого января. Первыми на поле в следующем году выйдут футболисты "Ливерпуля" и "Ньюкасла". 

Однако именно футболисты "Челси" сыграют в Рождественский вечер. Соперником Мудрика и его партнеров по команде станет "Вулверхэмптон". 

Михаил Мудрик
Мудрик и Галлахер в игре против "Арсенала". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Футболисты пока не комментируют график, а вот Ассоциация поддержки профессиональных игроков Англии бьет тревогу и считает его "недопустимым". 

Напомним, Луческу может уступить место тренера "Динамо" известному испанцу.

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На фронте погиб украинский спортсмен и тренер — он служил в батальоне "Волки Да Винчи". 

Клопп сильно поссорился с Дешамом из-за футболиста "Ливерпуля". 

Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона при одном важном условии.

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