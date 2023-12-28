Мудрик увійшов до символічної збірної головних розчарувань в АПЛ

Гравець "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: FC Chelsea

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик після переходу до "Челсі" не вражає своєю грою. До того ж українця часто критикують в англійських ЗМІ.

Портал ESPN склав збірну найбільших розчарувань АПЛ у 2023 році і до цієї команди потрапив Мудрик.

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Mudryk is my new Torres.



Just hits different when he scores!

Цей goal був so good for the soul!



pic.twitter.com/FdyAcsxhkU — Laurenz Vescoli (@Laus1507) December 28, 2023

До команди потрапили чотири гравці "Челсі"

Мудрик у 2023-му році провів за "Челсі" 36 матчів, у яких забив чотири м'ячі та зробив стільки ж асистів. Здебільшого українець виходив із лави запасних.

Також до команди розчарувань із "Челсі" потрапили захисники Ріс Джеймс, Марк Кукурелья та півзахисник Енцо Фернандес.

Зазначимо, що Мудрик та Енцо були найдорожчими покупками у зимове трансферне вікно 2023 року.

Команда розчарувань:

Воротар: Андре Онана ("Манчестер Юнайтед");

Захисники: Ріс Джеймс ("Челсі"), Ерік Дайєр ("Тоттенхем"), Йошко Гвардіол ("Манчестер Сіті"), Марк Кукурелья ("Челсі");

Півзахисники: Енцо Фернандес ("Челсі"), Келвін Філліпс ("Манчестер Сіті"), Мейсон Маунт ("Манчестер Юнайтед"), Антоні ("Манчестер Юнайтед"), Михайло Мудрік ("Челсі");

Нападник: Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед").

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