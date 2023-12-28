Мудрик увійшов до символічної збірної головних розчарувань в АПЛ
Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик після переходу до "Челсі" не вражає своєю грою. До того ж українця часто критикують в англійських ЗМІ.
Портал ESPN склав збірну найбільших розчарувань АПЛ у 2023 році і до цієї команди потрапив Мудрик.
Mudryk is my new Torres.— Laurenz Vescoli (@Laus1507) December 28, 2023
Just hits different when he scores!
Цей goal був so good for the soul!
pic.twitter.com/FdyAcsxhkU
До команди потрапили чотири гравці "Челсі"
Мудрик у 2023-му році провів за "Челсі" 36 матчів, у яких забив чотири м'ячі та зробив стільки ж асистів. Здебільшого українець виходив із лави запасних.
Також до команди розчарувань із "Челсі" потрапили захисники Ріс Джеймс, Марк Кукурелья та півзахисник Енцо Фернандес.
Зазначимо, що Мудрик та Енцо були найдорожчими покупками у зимове трансферне вікно 2023 року.
Команда розчарувань:
Воротар: Андре Онана ("Манчестер Юнайтед");
Захисники: Ріс Джеймс ("Челсі"), Ерік Дайєр ("Тоттенхем"), Йошко Гвардіол ("Манчестер Сіті"), Марк Кукурелья ("Челсі");
Півзахисники: Енцо Фернандес ("Челсі"), Келвін Філліпс ("Манчестер Сіті"), Мейсон Маунт ("Манчестер Юнайтед"), Антоні ("Манчестер Юнайтед"), Михайло Мудрік ("Челсі");
Нападник: Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед").
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