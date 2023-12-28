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Мудрик вошел в символическую сборную главных разочарований в АПЛ

28 декабря 2023 21:52
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик вошел в символическую сборную главных разочарований в АПЛ
Игрок "Челси" Михаил Мудрик. Фото: FC Chelsea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик после перехода в "Челси" не впечатляет своей игрой. К тому же украинца часто критиковали в английских СМИ.

Портал ESPN составил сборную самых больших разочарований АПЛ в 2023 году и в эту команду попал Мудрик.

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Мудрик в 2023-м году провел за "Челси" 36 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал столько же ассистов. В основном украинец выходил со скамейки запасных.

Также в команду разочарований из "Челси" попали защитники Рис Джеймс, Марк Кукурелья и полузащитник Энцо Фернандес.

Отметим, что Мудрик и Энцо были самыми дорогостоящими покупками в зимнее трансферное окно 2023 года.

Команда разочарований:

Вратарь: Андре Онана ("Манчестер Юнайтед");

Защитники: Рис Джеймс ("Челси"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити"), Марк Кукурелья ("Челси");

Полузащитники: Энцо Фернандес ("Челси"), Кэлвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Мэйсон Маунт ("Манчестер Юнайтед"), Антони ("Манчестер Юнайтед"), Михаил Мудрик ("Челси");

Нападающий: Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед").

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