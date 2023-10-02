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Мудрик забив дебютний м'яч за "Челсі": відео голу

2 жовтня 2023 22:48
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик забив дебютний м'яч за "Челсі": відео голу
Михайло Мудрик. Фото: "Челсі"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У ці хвилини проходить матч 7-го туру АПЛ між "Фулгемом" та "Челсі". У складі гостей з перших хвилин грає українець Михайло Мудрик.

Українець на 18-й хвилині відзначився голом, повідомив портал Новини.LIVE.

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Мудрик забив за "Челсі"

На 18-й хвилині матчу Колуїлл прийняв м'яч на лівому фланзі і навісив у штрафний майданчик, де м'яч перелетів Діопа, і його прийняв на груди Мудрик, який другим дотиком пробив по воротах — 1:0.

Зазначимо, що за дві хвилини Броя подвоїв перевагу гостей. Захисник "Фулгема" Рім спочатку подарував м'яч Палмеру, а потім вибив прямо у Брою, й від того той влетів у ворота.

Мудрик вперше забив цього сезону і вперше відзначився в офіційному матчі за "Челсі".

Нагадаємо, Мудрик, Кукурелья та Галахер покинуть "Челсі": куди перейде українець.

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