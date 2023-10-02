Мудрик забив дебютний м'яч за "Челсі": відео голу

Михайло Мудрик. Фото: "Челсі"

У ці хвилини проходить матч 7-го туру АПЛ між "Фулгемом" та "Челсі". У складі гостей з перших хвилин грає українець Михайло Мудрик.

Українець на 18-й хвилині відзначився голом, повідомив портал Новини.LIVE.

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HERE IS MUDRYK'S FIRST GOAL FOR CHELSEA😭😭😭😭



pic.twitter.com/ae0MBdXspu — Samii (@samiichels) October 2, 2023

Українець грає свій сьомий матч у сезоні. Раніше він відзначився лише двома жовтими картками.

Мудрик забив за "Челсі"

На 18-й хвилині матчу Колуїлл прийняв м'яч на лівому фланзі і навісив у штрафний майданчик, де м'яч перелетів Діопа, і його прийняв на груди Мудрик, який другим дотиком пробив по воротах — 1:0.

Зазначимо, що за дві хвилини Броя подвоїв перевагу гостей. Захисник "Фулгема" Рім спочатку подарував м'яч Палмеру, а потім вибив прямо у Брою, й від того той влетів у ворота.

Мудрик вперше забив цього сезону і вперше відзначився в офіційному матчі за "Челсі".

Нагадаємо, Мудрик, Кукурелья та Галахер покинуть "Челсі": куди перейде українець.

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