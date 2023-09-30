Почеттіно дав характеристику Мудрику
Головний тренер лондонського "Челсі" Маурісіо Почеттіно дав оцінку українському вінгеру Михайлу Мудрику. Також він висловився про положення українця в команді.
Слова аргентинського спеціаліста наводить інсайдер Фабріціо Романо.
Зазначимо, що в останніх матчах за "Челсі" Мудрик виходив з перших хвилин та його змінювали після 60 хвилин гри.
🇺🇦 Pochettino on Mudryk: "He’s now trying to be more open and trying to adapt and to be more involved in every single situation. He's unique kind of player".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2023
"He's doing a massive effort to try to integrate himself and to understand better what it means to play in a team". pic.twitter.com/Yf3DoJ2JGg
Почеттіно щось помітив у Мудрику
За словами Почеттіно, Мудрик наразі намагається адаптуватись до командної гри й робить для цього багато зусиль.
Також Почеттіно відзначив прогрес Михайла в тому, щоб бути відкритим до партнерів.
"Зараз він намагається бути більш відкритим, намагається адаптуватися та бути більш залученим до кожної ситуації. Це унікальний гравець.
Він докладає величезних зусиль, щоб спробувати інтегруватися і краще зрозуміти, що означає грати в команді", — сказав Почеттіно.
Зазначимо, що цього сезону Мудрик у шести матчах за "Челсі" не зробив жодної результативної дії.
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