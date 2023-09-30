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Почеттіно дав характеристику Мудрику

30 вересня 2023 13:18
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Агабекян Карен
редактор
Почеттіно дав характеристику Мудрику
Михайло Мудрик в матчі проти "Брайтона". Фото: Reuters/Andrew Boyers
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Агабекян Карен
редактор

Головний тренер лондонського "Челсі" Маурісіо Почеттіно дав оцінку українському вінгеру Михайлу Мудрику. Також він висловився про положення українця в команді.

Слова аргентинського спеціаліста наводить інсайдер Фабріціо Романо.

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Зазначимо, що в останніх матчах за "Челсі" Мудрик виходив з перших хвилин та його змінювали після 60 хвилин гри.

Почеттіно щось помітив у Мудрику

За словами Почеттіно, Мудрик наразі намагається адаптуватись до командної гри й робить для цього багато зусиль.

Також Почеттіно відзначив прогрес Михайла в тому, щоб бути відкритим до партнерів.

"Зараз він намагається бути більш відкритим, намагається адаптуватися та бути більш залученим до кожної ситуації. Це унікальний гравець.

Він докладає величезних зусиль, щоб спробувати інтегруватися і краще зрозуміти, що означає грати в команді", — сказав Почеттіно.

Зазначимо, що цього сезону Мудрик у шести матчах за "Челсі" не зробив жодної результативної дії.

Нагадаємо, Мудрик, Кукурелья та Галахер покинуть "Челсі": куди перейде українець.

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