Почеттіно дав характеристику Мудрику

Михайло Мудрик в матчі проти "Брайтона". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Головний тренер лондонського "Челсі" Маурісіо Почеттіно дав оцінку українському вінгеру Михайлу Мудрику. Також він висловився про положення українця в команді.

Слова аргентинського спеціаліста наводить інсайдер Фабріціо Романо.

Читайте також:

Зазначимо, що в останніх матчах за "Челсі" Мудрик виходив з перших хвилин та його змінювали після 60 хвилин гри.

🇺🇦 Pochettino on Mudryk: "He’s now trying to be more open and trying to adapt and to be more involved in every single situation. He's unique kind of player".



"He's doing a massive effort to try to integrate himself and to understand better what it means to play in a team". pic.twitter.com/Yf3DoJ2JGg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2023

Почеттіно щось помітив у Мудрику

За словами Почеттіно, Мудрик наразі намагається адаптуватись до командної гри й робить для цього багато зусиль.

Також Почеттіно відзначив прогрес Михайла в тому, щоб бути відкритим до партнерів.

"Зараз він намагається бути більш відкритим, намагається адаптуватися та бути більш залученим до кожної ситуації. Це унікальний гравець.

Він докладає величезних зусиль, щоб спробувати інтегруватися і краще зрозуміти, що означає грати в команді", — сказав Почеттіно.

Зазначимо, що цього сезону Мудрик у шести матчах за "Челсі" не зробив жодної результативної дії.

Нагадаємо, Мудрик, Кукурелья та Галахер покинуть "Челсі": куди перейде українець.

Де Брюйне замінить клуб: "Манчестер Сіті" знайшов заміну на бельгійця.

"Динамо" продасть основного захисника: є пропозиція від відомого клубу.

Циганков та Довбик можуть піти з "Жирони": клуб прокоментував ситуацію.

Довбик зробив заяву після перемоги у Ла-Лізі.