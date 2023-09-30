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Почеттино дал характеристику Мудрику

30 сентября 2023 13:18
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Агабекян Карен
редактор
Почеттино дал характеристику Мудрику
Михаил Мудрик в матче против "Брайтона". Фото: Reuters/Andrew Boyers
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Агабекян Карен
редактор

Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино дал оценку украинскому вингеру Михаилу Мудрику. Также он высказался о положении украинца в команде.

Слова аргентинского специалиста приводит инсайдер Фабрицио Романо.

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Отметим, что в последних матчах за "Челси" Мудрик выходил с первых минут, и его меняли после 60 минут игры.

Почеттино что-то заметил в Мудрике

По словам Почеттино, Мудрик пытается адаптироваться к командной игре и делает для этого много усилий.

Также Почеттино отметил прогресс Михаила в том, чтобы быть открытым с партнерами.

"Сейчас он пытается быть более открытым, пытается адаптироваться и быть вовлеченным в каждую ситуацию. Это уникальный игрок.

Он прилагает огромные усилия, чтобы попытаться интегрироваться и лучше понять, что значит играть в команде", — сказал Почеттино.

Отметим, что в этом сезоне Мудрик в шести матчах за "Челси" не совершил никаких результативных действий.

Напомним, Мудрик, Кукурелья и Галахер покинут "Челси": куда перейдет украинец.

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