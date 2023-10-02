Мудрик забил дебютный мяч за "Челси": видео гола
В эти минуты проходит матч 7-го тура АПЛ между "Фулхэмом" и "Челси". В составе гостей с первых минут играет украинец Михаил Мудрик.
Украинец на 18-й минуте отличился голом, сообщил портал Новини.LIVE.
HERE IS MUDRYK’S FIRST GOAL FOR CHELSEA😭😭😭😭— Samii (@samiichels) October 2, 2023
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Украинец играет свой седьмой матч в сезоне. Ранее он отличился лишь двумя желтыми карточками.
Мудрик забил за "Челси"
На 18-й минуте матча Колуилл принял мяч на левом фланге и навесил в штрафную площадку, где мяч перелетел Диопа, и его принял на грудь Мудрик, а вторым касанием пробил по воротам — 1:0.
Отметим, что через две минуты Броя удвоил преимущество гостей. Защитник "Фулхэма" Рим сначала подарил мяч Палмеру, а затем выбил прямо в Брою, и от того влетел в ворота.
Мудрик впервые забил в нынешнем сезоне и впервые отличился в официальном матче за "Челси".
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