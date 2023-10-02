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Мудрик забил дебютный мяч за "Челси": видео гола

2 октября 2023 22:48
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик забил дебютный мяч за "Челси": видео гола
Михаил Мудрик. Фото: "Челси"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В эти минуты проходит матч 7-го тура АПЛ между "Фулхэмом" и "Челси". В составе гостей с первых минут играет украинец Михаил Мудрик.

Украинец на 18-й минуте отличился голом, сообщил портал Новини.LIVE.

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Мудрик забил за "Челси"

На 18-й минуте матча Колуилл принял мяч на левом фланге и навесил в штрафную площадку, где мяч перелетел Диопа, и его принял на грудь Мудрик, а вторым касанием пробил по воротам — 1:0.

Отметим, что через две минуты Броя удвоил преимущество гостей. Защитник "Фулхэма" Рим сначала подарил мяч Палмеру, а затем выбил прямо в Брою, и от того влетел в ворота.

Мудрик впервые забил в нынешнем сезоне и впервые отличился в официальном матче за "Челси".

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