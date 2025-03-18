Баєр хоче орендувати Мудрика у Челсі

Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Попри загрозу дискваліфікації український вінгер Михайло Мудрик цікавить інші клуби на трансферному ринку. Деякі з них хочуть скористатися тим, що вартість українця впаде до мінімуму.

Одним із можливих покупців гравця може стати німецький "Баєр", передав портал Fichajes.

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Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

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За інформацією джерела, "Баєр" зацікавлений у Мудрику і вже отримав згоду на трансфер від головного тренера Хабі Алонсо.

При цьому, в "Челсі" також готові розглянути трансфер Мудрика, але тільки на правах оренди. Повноцінний трансфер не розглядається.

Мудрик свій крайній матч провів 28 листопада в Лізі конференцій проти "Хайденгайма", де забив гол. Потім його відсторонили через провалену допінг-пробу. Повноцінну дискваліфікацію він поки не отримав, оскільки триває розслідування.

Мудрик на поточний момент має чинний контракт із "Челсі" до червня 2031 року. Трансферна вартість гравця оцінюється в 30 млн євро.

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