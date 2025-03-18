Баєр хоче орендувати Мудрика у Челсі

Мудрика хоче купити чемпіон Бундесліги
Попри загрозу дискваліфікації український вінгер Михайло Мудрик цікавить інші клуби на трансферному ринку. Деякі з них хочуть скористатися тим, що вартість українця впаде до мінімуму.
Одним із можливих покупців гравця може стати німецький "Баєр", передав портал Fichajes.
Мудрик може змінити команду
За інформацією джерела, "Баєр" зацікавлений у Мудрику і вже отримав згоду на трансфер від головного тренера Хабі Алонсо.
При цьому, в "Челсі" також готові розглянути трансфер Мудрика, але тільки на правах оренди. Повноцінний трансфер не розглядається.
Мудрик свій крайній матч провів 28 листопада в Лізі конференцій проти "Хайденгайма", де забив гол. Потім його відсторонили через провалену допінг-пробу. Повноцінну дискваліфікацію він поки не отримав, оскільки триває розслідування.
Мудрик на поточний момент має чинний контракт із "Челсі" до червня 2031 року. Трансферна вартість гравця оцінюється в 30 млн євро.
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