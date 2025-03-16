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Судаков відверто розповів про стан Мудрика після допінг-скандалу

16 березня 2025 16:16
Максим Коваленко - Редактор
Мудрик та допінг-скандал — Судаков розповів про стан футболіста
Михайло Мудрик та Георгій Судаков в збірній. Фото: instagram.com/mmudryk10
Максим Коваленко - Редактор

Український футболіст Михайло Мудрик продовжує залишатись поза грою через допінг-скандал. Новин щодо його проби B досі немає. 

Гравець донецького "Шахтаря" Георгій Судаков у коментарі YouTube-каналу "ВЗБІРНА" розповів, чи спілкується з Мудриком та що знає про його нинішній стан.

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Що розповів Судаков

За його словами, вони з Мудриком постійно на зв'язку. Судаков каже, що гравець "Челсі" заспокоївся. 

"Не можу сказати, що у нього все добре. Звичайно, йому складно, але психологічно він заспокоївся. Тренується індивідуально, грає у падел-теніс та займається домашніми справами", – розповів гравець "Шахтаря". 

Сам Михайло Мудрик раніше прокоментував ситуацію із допінг-скандалом. Він заявив, що "правда обов'язково стане відома"

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