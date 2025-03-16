Мудрик и допинг-скандал — Судаков рассказал о состоянии футболиста

Судаков рассказал о состоянии Мудрика после допинг-скандала
Украинский футболист Михаил Мудрик продолжает оставаться вне игры из-за допинг-скандала. Новостей относительно его пробы B до сих пор нет.
Игрок донецкого "Шахтера" Георгий Судаков в комментарии YouTube-каналу "ВЗБІРНА" рассказал, общается ли с Мудриком и что знает о его нынешнем состоянии.
Разговор состоялся накануне матчей сборной Украины. Большинство игроков уже прибыли в лагерь национальной команды.
Что рассказал Судаков
По его словам, они с Мудриком постоянно на связи. Судаков говорит, что игрок "Челси" успокоился.
"Не могу сказать, что у него все хорошо. Конечно, ему сложно, но психологически он успокоился. Тренируется индивидуально, играет в падел-теннис и занимается домашними делами", — рассказал игрок "Шахтера".
Сам Михаил Мудрик ранее прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом. Он заявил, что "правда обязательно станет известна".
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