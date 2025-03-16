Мудрик и допинг-скандал — Судаков рассказал о состоянии футболиста

Михаил Мудрик и Георгий Судаков в сборной. Фото: instagram.com/mmudryk10

Украинский футболист Михаил Мудрик продолжает оставаться вне игры из-за допинг-скандала. Новостей относительно его пробы B до сих пор нет.

Игрок донецкого "Шахтера" Георгий Судаков в комментарии YouTube-каналу "ВЗБІРНА" рассказал, общается ли с Мудриком и что знает о его нынешнем состоянии.

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Что рассказал Судаков

По его словам, они с Мудриком постоянно на связи. Судаков говорит, что игрок "Челси" успокоился.

"Не могу сказать, что у него все хорошо. Конечно, ему сложно, но психологически он успокоился. Тренируется индивидуально, играет в падел-теннис и занимается домашними делами", — рассказал игрок "Шахтера".

Сам Михаил Мудрик ранее прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом. Он заявил, что "правда обязательно станет известна".

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