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Мудрика хочет купить чемпион Бундеслиги

18 марта 2025 14:12
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Байер хочет арендовать Мудрика у Челси
Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Несмотря на угрозу дисквалификации украинский вингер Михаил Мудрик интересует другие клубы на трансферном рынке. Некоторые из них хотят воспользоваться тем, что стоимость украинца упадет до минимума.

Одним из возможных покупателей игрока может стать немецкий "Байер", передал портал Fichajes.

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Михаил Мудрик
Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Мудрик может сменить команду

По информации источника, "Байер" заинтересован в Мудрике и уже получил согласие на трансфер от главного тренера Хаби Алонсо.

При этом, в "Челси" также готовы рассмотреть трансфер Мудрика, но только на правах аренды. Полноценный трансфер не рассматривается.

Мудрик свой крайний матч провел 28 ноября в Лиге конференций против "Хайденхайма", где забил гол. Затем его отстранили из-за проваленной допинг проби. Полноценную дисквалификацию он пока не получил, поскольку идет расследование.

Мудрик на текущий момент имеет действующий контракт с "Челси" до июня 2031 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 млн евро.

Напомним, Руслан Ротань готовится уйти из "Александрии" и переехать в Житомир.

Известный журналист назвал имя следующего главного тренера киевского "Динамо". 

Бівший футболист сборной Украины Артем Милевский чуть не попал в автобус представителей ТЦК, когда возвращался домой.

У "Ливерпуля" назвали игроков, которых они хотят купить летом.

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