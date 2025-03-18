Байер хочет арендовать Мудрика у Челси

Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Несмотря на угрозу дисквалификации украинский вингер Михаил Мудрик интересует другие клубы на трансферном рынке. Некоторые из них хотят воспользоваться тем, что стоимость украинца упадет до минимума.

Одним из возможных покупателей игрока может стать немецкий "Байер", передал портал Fichajes.

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Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

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По информации источника, "Байер" заинтересован в Мудрике и уже получил согласие на трансфер от главного тренера Хаби Алонсо.

При этом, в "Челси" также готовы рассмотреть трансфер Мудрика, но только на правах аренды. Полноценный трансфер не рассматривается.

Мудрик свой крайний матч провел 28 ноября в Лиге конференций против "Хайденхайма", где забил гол. Затем его отстранили из-за проваленной допинг проби. Полноценную дисквалификацию он пока не получил, поскольку идет расследование.

Мудрик на текущий момент имеет действующий контракт с "Челси" до июня 2031 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 млн евро.

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