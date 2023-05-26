Мудрика розкритикував відомий англійський експерт

Михайло Мудрик б'є по воротах. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Український півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик знову отримав критику з боку англійських експертів. Вінгер отримав одну з найкращих оцінок серед усіх футболістів "синіх" у матчі проти "МЮ" (1:4), але це не зупинило Гарі Невілла.

Мудрик упустив шанс забити свій перший гол за "Челсі", повідомляє Metro.

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Відомий англійський телеексперт вважає, що Михайло Мудрик не готовий грати в основному складі "Челсі". Лондонська команда розгромно програла "Манчестер Юнайтед", а швидкість українського вінгера "синіх" ніяк не допомогла йому на полі.

Мудрик бореться з Каземіро. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Критика Невілла

Колишній захисник збірної Англії вважає, що Мудрик надто погано поводиться з м'ячем. На думку Невіла, Михайлу не вистачає техніки та швидкості ухвалення рішень.

"Усі бачили те, про що я говорю. Мудрик повільно поводиться з м'ячем. Він виглядає дуже важким на полі. Таке відчуття, ніби гравець не знає, що йому робити далі. Незрозуміло, чия це проблема. Або тренера, або футболіста", — заявив Гарі Невілл.

Влітку 2023 року Михайло Мудрик може піти з "Челсі". Клуб вірить у перспективу українського футболіста, але розуміє, що йому потрібна постійна ігрова практика. Мудрика можуть віддати в оренду до іншого клубу.

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