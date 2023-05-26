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Мудрика подверг критике известный английский эксперт

26 мая 2023 13:33
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Мудрика подверг критике известный английский эксперт
Михаил Мудрик бьет по воротам. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик снова подвергся критике со стороны английских экспертов. Вингер получил одну из лучших оценок среди всех футболистов "синих" в матче против "МЮ" (1:4), но это не остановило Гари Невилла. 

Мудрик упустил шанс забить свой первый гол за "Челси", сообщает Metro

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Известный английский телеэксперт Гари Невилл считает, что Михаил Мудрик не готов играть в основном составе "Челси". Лондонская команда была разгромлена "Манчестер Юнайтед", а скорость украинского вингера "синих" никак не помогла команде. 

Михаил Мудрик
Мудрик борется с Каземиро. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Критика Невилла 

Бывший защитник сборной Англии считает, что Мудрик слишком плохо обращается с мячом. По мнению Невилла, Михаилу не хватает техники и скорости принятия решений. 

"Все видели то, о чем я говорю. Мудрик медленно обращается с мячом. Он выглядит очень тяжелым на поле. Такое ощущение, будто игрок не знает, что ему делать дальше. Непонятно, чья это проблема. Либо тренера, либо футболиста", — заявил Гари Невилл. 

Летом 2023-го года Михаил Мудрик может уйти из "Челси". Клуб верит в перспективу украинского футболиста, но понимает, что ему необходима постоянная игровая практика. Мудрика могут отдать в аренду в другой клуб. 

Напомним, защитник Серхио Рамос последовал примеру Лионеля Месси и отказал "ПСЖ". 

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