Український борець Муразі Мчедлідзе сьогодні спробує вибороти олімпійську нагороду

Муразі Мчедлідзе спробує взяти "бронзу" — де подивитись Олімпійський бій українця
У Франції завершуються Олімпійські ігри 2024 року. Сьогодні в розкладі змагань запланований останній виступ представника Олімпійської збірної України Муразі Мчедлідзе, який спробує буквально поборотись за "бронзу".
Про розклад змагань інформує офіційний сайт Олімпіади-2024.
Де подивитись виступ українця на Олімпіаді
Останні на цій Олімпіаді бої Муразі Мчедлідзе можна переглянути на Суспільному Спорт як в етері, так і на Youtube. Або можна вболівати за нашого борця, дивлячись регіональні канали Суспільного (Суспільне Харків, Суспільне Київ і т.д.).
Отже, Муразі Мчедлідзе потрапив до втішних сутичок у ваговій категорії до 97 кг. Щоб отримати високу нагороду Муразі спочатку о 12:00 буде треба перемогти південноафриканця Ніколаса Де Лаанге, а у разі перемоги вже о 12:20 лідера посіву — Магомедхана Магомедова з Азербайджану.
Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Шовковський пояснив, чи є у його команди шанси обіграти "Рейнджерс" у матчі-відповіді.
Французький олімпієць, який зачепився пенісом за планку, отримав грошову пікантну пропозицію.
Мудрик гратиме в Італії — "Челсі" готує обмін гравцями з "Ювентусом".
Кохан зізнався, хто погрожує відібрати його олімпійську медаль.
Скандал на Олімпіаді — легенда спорту розповів, як і чим годують в олімпійському селищі.
Читайте Новини.LIVE!