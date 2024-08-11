Український борець Муразі Мчедлідзе сьогодні спробує вибороти олімпійську нагороду

Муразі Мчедлідзе на Олімпіаді-2024. Фото: НОК України

У Франції завершуються Олімпійські ігри 2024 року. Сьогодні в розкладі змагань запланований останній виступ представника Олімпійської збірної України Муразі Мчедлідзе, який спробує буквально поборотись за "бронзу".

Про розклад змагань інформує офіційний сайт Олімпіади-2024.

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Останні на цій Олімпіаді бої Муразі Мчедлідзе можна переглянути на Суспільному Спорт як в етері, так і на Youtube. Або можна вболівати за нашого борця, дивлячись регіональні канали Суспільного (Суспільне Харків, Суспільне Київ і т.д.).

Отже, Муразі Мчедлідзе потрапив до втішних сутичок у ваговій категорії до 97 кг. Щоб отримати високу нагороду Муразі спочатку о 12:00 буде треба перемогти південноафриканця Ніколаса Де Лаанге, а у разі перемоги вже о 12:20 лідера посіву — Магомедхана Магомедова з Азербайджану.

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