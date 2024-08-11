Украинский борец Мурази Мчедлидзе сегодня попытается завоевать олимпийскую награду

Мурази Мчедлидзе на Олимпиаде-2024. Фото: НОК Украины

Во Франции завершаются Олимпийские игры 2024 года. Сегодня в расписании соревнований запланировано последнее выступление представителя Олимпийской сборной Украины Мурази Мчедлидзе, который попытается буквально побороться за "бронзу".

О расписании соревнований информирует официальный сайт Олимпиады-2024.

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Последние на этой Олимпиаде бои Мураз Мчедлидзе можно посмотреть на Суспільном Спорт как в эфире, так и на Youtube. Или можно болеть за нашего борца, глядя на региональные каналы Общественного (Суспільне Харків, Суспільне Київ и т.д.).

Итак, Мурази Мчедлидзе примет участие в утешительных соревнованиях в весовой категории до 97 кг. Чтобы получить высокую награду Мурази сначала в 12:00 придется победить южноафриканца Николаса Де Лаанге, а в случае победы уже в 12:20 лидера посева — Магомедхана Магомедова из Азербайджана.

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