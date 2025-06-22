Сем Беннетт здивував вчинком після тріумфу в Кубку Стенлі

Сем Беннетт святкує гол. Фото: Reuters/Walter Tychnowicz

Володар "Конн Смайт Трофі" Сем Беннетт знову здивував, але вже не на льоду. Нападник "Флориди Пантерз" приїхав із головним індивідуальним призом плей-оф НХЛ до котячого притулку.

Він не просто привіз із собою "Конн Смайт Трофі" — Беннетт вирішив відсвяткувати чемпіонство доброю справою, деталі з'явилися на сторінці хокеїста в Instagram.

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У короткому відео, опублікованому клубом, 28-річний форвард заявив: "На честь перемоги в Кубку Стенлі всім кішкам із товариства захисту тварин Броварда надається 50% знижка на усиновлення". За його спиною — муркотливі друзі, один з яких ніби позує поруч із кубком.

Трофей НХЛ із добротою та статистикою

Сем Беннетт став справжнім героєм плей-оф 2025. У 23 матчах він набрав 22 очки (15 голів та 7 передач), причому п'ять із цих шайб у фінальній серії Кубка Стенлі. Його внесок у перемогу "Флориди Пантерз" був вирішальним, і журналісти НХЛ визнали Беннетта найціннішим гравцем турніру.

"Конн Смайт Трофі" — особлива нагорода, яку вручають тільки за виступи в плей-офф, а не за регулярний чемпіонат. Її володар визначається після останнього матчу фіналу, і цього року сумнівів не було: Беннетт — головний герой.

Сем Беннетт із маленькими "пантерами". Фото: instagram.com/humanebroward/

Герой плей-оф, який залишився людиною

Вчинок Беннетта став символічним продовженням його лідерства, тільки тепер поза хокейним майданчиком. В епоху великих контрактів і гучних заголовків він обрав жест, який говорить більше, ніж інтерв'ю. Він не просто переможець — він людина з серцем. І, можливо, саме це робить його справжнім MVP.

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