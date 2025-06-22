Сэм Беннетт удивил поступком после триумфа в Кубке Стэнли

Сем Беннетт празднует гол. Фото: Reuters/Walter Tychnowicz

Обладатель "Конн Смайт Трофи" Сэм Беннетт снова удивил, но уже не на льду. Нападающий "Флориды Пантерз" приехал с главным индивидуальным призом плей-офф НХЛ в кошачий приют.

Он не просто привез с собой "Конн Смайт Трофи" — Беннетт решил отпраздновать чемпионство добрым делом, детали появились на странице хоккеиста в Instagram.

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Трофей НХЛ с добротой и статистикой

Сэм Беннетт стал настоящим героем плей-офф 2025. В 23 матчах он набрал 22 очка (15 голов и 7 передач), причем пять из этих шайб в финальной серии Кубка Стэнли. Его вклад в победу "Флориды Пантерз" был решающим, и журналисты НХЛ признали Беннетта самым ценным игроком турнира.

"Конн Смайт Трофи" — особая награда, которая вручается только за выступления в плей-офф, а не за регулярный чемпионат. Ее обладатель определяется после последнего матча финала, и в этом году сомнений не было: Беннетт — главный герой.

Сэм Беннетт с маленькими "пантерами". Фото: instagram.com/humanebroward/

Герой плей-офф, который остался человеком

Поступок Беннетта стал символичным продолжением его лидерства, только теперь вне хоккейной площадки. В эпоху больших контрактов и громких заголовков он выбрал жест, который говорит больше, чем интервью. Он не просто победитель — он человек с сердцем. И, возможно, именно это делает его настоящим MVP.

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