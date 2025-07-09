У Сан-Фермін забіг із биками призвів до серйозних травм учасників

Забіг із биками в Іспанії. Фото: Reuters/Albert Gea

Традиційний забіг із биками в іспанській Памплоні на фестивалі Сан-Фермін знову обернувся травмами серед учасників. У понеділок вранці, на другий день фієсти, щонайменше вісім осіб дістали поранення.

Відомо, що щонайменше один чоловік був серйозно травмований копитом, інші опинилися із забоями та синцями, повідомляє Reuters.

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Інциденти сталися на вузьких вулицях старого іспанського міста Памплона. Декілька биків на ранніх етапах відокремилися від основної групи та кинулися прямо в натовп бігунів. Рятувальники поспішали на допомогу постраждалим. Одного з них госпіталізували із серйозною травмою пахвової западини, стан оцінюють як стабільний.

Старовинний іспанський звичай

Попри те, що "енсьєрро" відбувалося відповідно до розкладу, ситуація ускладнилася через щільне розташування глядачів та учасників на повороті вулиці Меркадерес — там найчастіше трапляються зіткнення. Саме на цій ділянці зафіксовано більшість травм.

Вулиця під час фестивалю Сан-Фермін. Фото: Reuters/Albert Gea

Щоліта в Памплоні лунають вимоги скасувати забіги. Активісти вказують на високу травматичність, загрозу для глядачів і тварин. Однак, попри протести, фієста триває: захід, що розпочався 1591 року і прославлений Гемінґвеєм, щороку збирає тисячі учасників та глядачів.

Фестиваль Сан-Фермін — це не тільки небезпечні забіги, а й багатовікові традиції: щоденні ранкові "енсьєрро", язичницькі обряди, ходи гігантів та вечірні кориди. Ці обряди продовжують приваблювати й тих, хто цінує культурну спадщину, і тих, хто шукає порцію адреналіну в екстремальному видовищі.

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