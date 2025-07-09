В Сан-Фермин забег с быками привел к серьезным травмам участников

Забег с быками в Испании. Фото: Reuters/Albert Gea

Традиционный забег с быками в испанской Памплоне на фестивале Сан-Фермин вновь обернулся травмами среди участников. В понедельник утром, на второй день фиесты, минимум восемь человек получили ранения.

Известно, что как минимум один мужчина был серьезно травмирован копытом, остальные оказались с ушибами и синяками, сообщает Reuters.

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Инциденты произошли на узких улицах старого испанского города Памплона. Несколько быков на ранних этапах отделились от основной группы и устремились прямо в толпу бегунов. Спасатели спешили на помощь пострадавшим. Одного из них госпитализировали с серьезной травмой подмышечной впадины, состояние оценивается как стабильное.

Старинный испанский обычай

Несмотря на то, что "энсьерро" проходило в соответствии с расписанием, ситуация усложнилась из-за плотного расположения зрителей и участников на повороте улицы Меркадерес — там чаще всего происходят столкновения. Именно на этом участке зафиксировано большинство травм.

Улица во время фестиваля Сан-Фермин. Фото: Reuters/Albert Gea

Каждое лето в Памплоне звучат требования отменить забеги. Активисты указывают на высокую травматичность, угрозу для зрителей и животных. Однако несмотря на протесты, фиеста продолжается: мероприятие, начавшееся в 1591 году и прославленное Хемингуэем, ежегодно собирает тысячи участников и зрителей.

Фестиваль Сан-Фермин — это не только опасные забеги, но и многовековые традиции: ежедневные утренние "энсьерро", языческие обряды, шествия гигантов и вечерние корриды. Эти обряды продолжают привлекать и тех, кто ценит культурное наследие, и тех, кто ищет порцию адреналина в экстремальном зрелище.

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