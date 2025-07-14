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Головна Спорт На фронті загинув майстер спорту з академічного веслування

На фронті загинув майстер спорту з академічного веслування

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 12:35
На фронті загинув майстер спорту України Юрій Бредак
Юрій Бредак у ЗСУ. Фото: Facebook

Український спорт зазнав чергової втрати. Наприкінці червня на фронті під час виконання бойового завдання загинув Юрій Бредак.

Захисник країни був майстром спорту України з академічного веслування та ветераном добровольчого руху, повідомляє Sport.ua.

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Юрій Бредак захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, пройшовши через усі найгарячіші напрямки.

До повномасштабної війни Бредак був багаторазовим призером чемпіонатів України, виступав за київську команду, брав участь у міжнародних стартах. У 1999 році закінчив Національний університет фізичної культури та спорту України. Після завершення спортивної кар'єри розвивав власну справу.

З початком загрози повномасштабної війни Бредак підписав контракт із територіальною обороною 2021 року, а з 2022-го боровся на передовій — на Київщині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині та в Запоріжжі. Попри отримані поранення, він не залишився в тилу та повертався на фронт щоразу, коли міг.

Що відомо про Юрія Бредака

В останні 15 років він жив в Ірпені з дружиною Іриною та двома доньками 16 та 12 років. Його знали як чуйну людину, сім'янина та надійного товариша. На фронті його поважали за сміливість і спокійну силу. Попрощалися з героєм 7 липня у Володимирському соборі в Києві. Похований на Алеї пам'яті в Ірпені.

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спорт Ірпінь Спортсмени у ЗСУ війна в Україні академічна гребля
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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