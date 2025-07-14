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Главная Спорт На фронте погиб мастер спорта Украины по академической гребле

На фронте погиб мастер спорта Украины по академической гребле

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 12:35
На фронте погиб мастер спорта Украины Юрий Бредак
Юрий Бредак в ВСУ. Фото: Facebook

Украинский спорт понес очередную потерю. В конце июня на фронте во время выполнения боевого задания погиб Юрий Бредак. 

Защитник страны был мастером спорта Украины по академической гребле и ветераном добровольческого движения, сообщает Sport.ua.

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Юрий Бредак защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения, пройдя через все самые горячие направления.

До полномасштабной войны Бредак был многократным призером чемпионатов Украины, выступал за киевскую команду, участвовал в международных стартах. В 1999 году окончил Национальный университет физической культуры и спорта Украины. После завершения спортивной карьеры развивал собственное дело.

С началом угрозы полномасштабной войны Бредак подписал контракт с территориальной обороной в 2021 году, а с 2022-го сражался на передовой — на Киевщине, Донетчине, Херсонщине, Харьковщине и в Запорожье. Несмотря на полученные ранения, он не остался в тылу и возвращался на фронт каждый раз, когда мог.

Что известно о Юрии Бредаке

В последние 15 лет он жил в Ирпене с женой Ириной и двумя дочерьми 16 и 12 лет. Его знали как отзывчивого человека, семьянина и надежного товарища. На фронте его уважали за смелость и спокойную силу. Простились с героем 7 июля во Владимирском соборе в Киеве. Похоронен на Аллее памяти в Ирпене. 

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спорт Ирпень Спортсмены в ВСУ война в Украине академическая гребля
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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