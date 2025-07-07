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Главная Спорт Известный украинский спортсмен погиб во время боя на фронте

Известный украинский спортсмен погиб во время боя на фронте

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 14:21
На фронте погиб спортсмен и разведчик Родион Пустовой
Родион Пустовой в ВСУ. Фото: Facebook

Украинский защитник и спортсмен Родион Пустовой погиб в бою против российских оккупантов. Он защищал страну в составе разведывательной тактической группы "Реванш" Главного управления разведки. 

Родион был известен как талантливый вратарь по водному поло и становился призером на всеукраинском уровне, сообщает в Facebook Львовский колледж спорта.

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В 2015 Родион Пустовой году он завоевал бронзовую медаль чемпионата Украины в составе команды Львовского колледжа спорта, где учился и тренировался. Год спустя он стал выпускником этого учебного заведения. 

Родион Пустовой
Родион Пустовой в армии. Фото: Facebook

Что известно о Родионе Пустовом

 После начала полномасштабной войны спортсмен добровольцем вступил в ГУР МОУ и служил в группе "Реванш". Он стал разведчиком и штурмовиком.

Родион Пустовой погиб на передовой, выполняя боевое задание. Пустовой навсегда запомнится как человек с сильным характером, целеустремленный и преданный делу. Он не только вдохновлял партнеров как во время спортивной карьеры, так и с оружием в руках.

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Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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