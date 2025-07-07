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Відомий український спортсмен загинув під час бою на фронті

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 14:21
На фронті загинув спортсмен та розвідник Родіон Пустовий
Родіон Пустовий у ЗСУ. Фото: Facebook

Український захисник та спортсмен Родіон Пустовий загинув у бою проти російських окупантів. Він захищав країну у складі розвідувальної тактичної групи "Реванш" Головного управління розвідки.

Родіон був відомий як талановитий воротар з водного поло та ставав призером на всеукраїнському рівні, повідомляє у Facebook Львівський коледж спорту.

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У 2015 році Родіон Пустовий році він виборов бронзову медаль чемпіонату України у складі команди Львівського коледжу спорту, де навчався та тренувався. Рік потому він став випускником цього навчального закладу.

Родион Пустовой
Родіон Пустовий в армії. Фото: Facebook

Що відомо про Родіона Пустового

Після початку повномасштабної війни спортсмен добровольцем вступив до ГУР МОУ та служив у групі "Реванш". Він став розвідником та штурмовиком.

Родіон Пустовий загинув на передовій, виконуючи бойове завдання. Пустовий назавжди запам'ятається як людина з сильним характером, цілеспрямована і віддана справі. Він не лише надихав партнерів як під час спортивної кар'єри, так і зі зброєю в руках.

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спорт Спортсмени у ЗСУ ГУР Водне поло фронт
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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