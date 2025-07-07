На фронті загинув спортсмен та розвідник Родіон Пустовий

Відомий український спортсмен загинув під час бою на фронті
Український захисник та спортсмен Родіон Пустовий загинув у бою проти російських окупантів. Він захищав країну у складі розвідувальної тактичної групи "Реванш" Головного управління розвідки.
Родіон був відомий як талановитий воротар з водного поло та ставав призером на всеукраїнському рівні, повідомляє у Facebook Львівський коледж спорту.
У 2015 році Родіон Пустовий році він виборов бронзову медаль чемпіонату України у складі команди Львівського коледжу спорту, де навчався та тренувався. Рік потому він став випускником цього навчального закладу.
Що відомо про Родіона Пустового
Після початку повномасштабної війни спортсмен добровольцем вступив до ГУР МОУ та служив у групі "Реванш". Він став розвідником та штурмовиком.
Родіон Пустовий загинув на передовій, виконуючи бойове завдання. Пустовий назавжди запам'ятається як людина з сильним характером, цілеспрямована і віддана справі. Він не лише надихав партнерів як під час спортивної кар'єри, так і зі зброєю в руках.
Захиснику України назавжди залишилося 25 років.
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