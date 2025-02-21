Джозеф Паркер поб'ється з Мартіном Баколе за титул WBO Interim

Постер до бою Паркер — Баколе. Фото: "Ріяд Сезон"

Новозеландський суперважковаговик Джозеф Паркер 22 лютого в Саудівській Аравії проведе бій проти конголезця Мартіна Баколе. Раніше через хворобу зірвався поєдинок з Даніелем Дюбуа.

За інформацією журналу The Ring, поєдинок буде титульним.

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Поєдинок Паркера проти Дюбуа мав пройти за титул чемпіона світу за версією IBF, який належить Даніелю.

При цьому у Паркера є титул чемпіона WBO Interim, який мали відібрати, щойно пролунав би гонг у бою з Дюбуа за титул IBF.

Оскільки бій зірвано, то Паркер зможе в бою з Баколе захистити титул WBO Interim.

Зазначимо, що замість Дюбуа Паркер отримав ще більш грізного суперника. Однак, на відміну від Даніеля, Мартін не готувався до поєдинку.

Баколе за свою кар'єру виграв 21 бій, 16 нокаутом, має одну поразку від Майкла Хантера. Уперше про нього заговорили після похвали команди Олександра Усика за відмінні спаринги. Потім конголезець повідомив, що нокаутував Усика під час спарингу.

У своєму крайньому бою Баколе виграв нокаутом у Джареда Андерсона, якого Тайсон Ф'юрі називав майбутнім королем суперважкої ваги.

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