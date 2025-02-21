Джозеф Паркер подерется с Мартином Баколе за титул WBO Interim

Постер к бою Паркер — Баколе. Фото: "Рияд Сезон"

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер 22 февраля в Саудовской Аравии проведет бой против конголезца Мартина Баколе. Ранее из-за болезни сорвался поединок с Даниэлем Дюбуа.

По информации журнала The Ring, поединок будет титульным.

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Поединок Паркера против Дюбуа должен был пройти за титул чемпиона мира по версии IBF, который принадлежит Даниэлю.

При этом у Паркера есть титул чемпиона WBO Interim, который должны были отобрать, как только прозвучал бы гонг в бою с Дюбуа за титул IBF.

Поскольку бой сорван, то Паркер сможет в бою с Баколе защитить титул WBO Interim.

Отметим, что вместо Дюбуа Паркер получи еще более грозного соперника. Однако, в отличие от Даниэля, Мартин не готовился к поединку.

Баколе за свою карьеру выиграл 21 бой, 16 нокаутом, имеет одно поражение от Майкла Хантера. Впервые о нем заговорили после похвалы команды Александра Усика за отличные спарринги. Затем конголезец сообщил, что нокаутировал Усика во время спарринга.

В своем крайнем бою Баколе выиграл нокаутом у Джареда Андерсона, которого Тайсон Фьюри называл будущим королем супертяжелого веса.

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