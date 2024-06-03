Німеччина — Україна — відомо, який арбітр судитиме матч

На матчі Німеччина — Україна працюватиме скандальний суддя
Збірні Німеччини та України зустрінуться у Нюрнберзі у товариському поєдинку. На цей матч було призначено бригаду суддів з Австрії на чолі з Вальтером Альтманом.
Головний арбітр поєдинку має неоднозначну репутацію, повідомляє портал Новини.LIVE.
У понеділок, 3 червня, відбудеться товариський матч за участю збірних Німеччини та України. Команди зіграють у Нюрнберзі на стадіоні "Макс Морлок". Початок протистояння запланований на 21:45 за київським часом.
Хто судитиме матч
Австрійська бригада арбітрів отримала призначення на матч Німеччина — Україна. Головним суддею буде 39-річний Вальтер Альтман. Боковими арбітрами призначено Максиміліана Колбича та Андреаса Вітхніга. Четвертий суддя — Харальд Легнер. Арбітр VAR — Юліан Вайнбергер.
Вальтер Альтман має репутацію врівноваженого арбітра, який показує за матч у середньому 4,5 жовті картки. Він рідко видаляє гравців із поля, але бувають поєдинки, в яких цей суддя втрачає самовладання. Нещодавно віденська "Аустрія" подала скаргу на роботу Альтмана після матчу з "Хартбергом" (1:0) через вилучення свого футболіста.
На початку 2020 року Вальтер Альтманн став суддею ФІФА.
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