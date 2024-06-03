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На матчі Німеччина — Україна працюватиме скандальний суддя

3 червня 2024 14:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Німеччина — Україна — відомо, який арбітр судитиме матч
Вальтер Альтман під час матчу. Фото: x.com/SKSturm/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірні Німеччини та України зустрінуться у Нюрнберзі у товариському поєдинку. На цей матч було призначено бригаду суддів з Австрії на чолі з Вальтером Альтманом.

Головний арбітр поєдинку має неоднозначну репутацію, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У понеділок, 3 червня, відбудеться товариський матч за участю збірних Німеччини та України. Команди зіграють у Нюрнберзі на стадіоні "Макс Морлок". Початок протистояння запланований на 21:45 за київським часом.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик та Георгій Бущан на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Хто судитиме матч

Австрійська бригада арбітрів отримала призначення на матч Німеччина — Україна. Головним суддею буде 39-річний Вальтер Альтман. Боковими арбітрами призначено Максиміліана Колбича та Андреаса Вітхніга. Четвертий суддя — Харальд Легнер. Арбітр VAR — Юліан Вайнбергер.

Вальтер Альтман має репутацію врівноваженого арбітра, який показує за матч у середньому 4,5 жовті картки. Він рідко видаляє гравців із поля, але бувають поєдинки, в яких цей суддя втрачає самовладання. Нещодавно віденська "Аустрія" подала скаргу на роботу Альтмана після матчу з "Хартбергом" (1:0) через вилучення свого футболіста.

На початку 2020 року Вальтер Альтманн став суддею ФІФА.

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