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На матче Германия — Украина будет работать скандальный судья

3 июня 2024 14:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Германия — Украина — известно, какой арбитр будет судить матч
Вальтер Альтман во время матча. Фото: x.com/SKSturm/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборные Германии и Украины встретятся в Нюрнберге в товарищеском поединке. На этот матч была назначена бригада судей из Австрии во главе с Вальтером Альтманном. 

Главный арбитр поединка имеет неоднозначную репутацию, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В понедельник, 3 июня, состоится товарищеский матч с участием сборных Германии и Украины. Команды сыграют в Нюрнберге на стадионе "Макс Морлок". Начало противостояния запланировано на 21:45 по киевскому времени. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик и Георгий Бущан на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кто будет судить матч 

Австрийская бригада арбитров получила назначение на матч Германия — Украина. Главным судьей будет 39-летний Вальтер Альтманн. Боковыми арбитрами назначены Максимилиан Колбич и Андреас Витхниг. Четвертый судья — Харальд Легнер. Арбитр VAR — Юлиан Вайнбергер. 

Вальтер Альтманн обладает репутацией уравновешенного арбитра, который показывает за матч в среднем 4,5 желтые карточки. Он редко удаляет игроков с поля, но бывают поединки, в которых этот судья теряет самообладание. Недавно венская "Аустрия" подала жалобу на работу Альтманна после матче с "Хартбергом" (1:0) из-за удаления своего футболиста. 

В начале 2020 года Вальтер Альтманн стал судьей ФИФА. 

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