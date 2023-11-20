На матчі Україна — Італія гімн виконає співак, якого важко поранила російська ДРГ
20 листопада на "Бай Арені" в німецькому Леверкузені збірна України з футболу зіграє проти Італії вирішальний матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Перед грою гімн України заспіває оперний співак Сергій Іванчук.
Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.
Виконавця гімну поранили в зоні бойових дій
Цікаво, що Іванчуку близька Італія, де він до повномасштабного вторгнення навчався на оперного співака. Після 24 лютого 2022 року виконавець повернувся на Батьківщину та займався волонтерством.
В зоні бойових дій Іванчук розвозив гуманітарну допомогу та займався евакуацією людей в Харківській та Сумській областях.
10 березня російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла волонтера. У Іванчука влучило п’ять куль, одна з яких прострелила легеню. Співак був близький до загибелі, але лікарі його врятували.
В Німеччині, де гратиме збірна України, Іванчук перебуває на реабілітації й паралельно бере участь в благодійності. Завдяки своєму голосу він зібрав понад 2 млн євро допомоги.
Навіть після гри Україна — Італія співак проведе благодійний аукціон. Він розіграє футболки та мʼячі з автографами гравців збірної.
Матч України проти Італії відбудеться 20 листопада на "Бай Арені" у Леверкузені, Німеччина. Початок — 21:45 за київським часом.
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