На матче Украина — Италия гимн исполнит певец, которого тяжело ранила российская ДРГ

Певец Сергей Иванчук. Фото: The New York Times

20 ноября на "Бай Арене" в немецком Леверкузене сборная Украины по футболу сыграет против Италии решающий матч квалификации на чемпионат Европы-2024. Перед игрой гимн Украины споет оперный певец Сергей Иванчук.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Интересно, что Иванчуку близка Италия, где он до полномасштабного вторжения учился на оперного певца. После 24 февраля 2022 года исполнитель вернулся на Родину и занимался волонтерством.

В зоне боевых действий Иванчук развозил гуманитарную помощь и эвакуировал людей в Харьковской и Сумской областях.

10 марта российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла волонтера. В Иванчука попало пять пуль, одна из которых прострелила легкое. Певец был близок к гибели, но врачи его спасли.

В Германии, где будет играть сборная Украины, Иванчук находится на реабилитации и параллельно участвует в благотворительности. Благодаря своему голосу он собрал более 2 млн евро помощи.

Даже после игры Украина — Италия певец проведет благотворительный аукцион. Он разыграет футболки и мячи с автографами игроков сборной.

Матч Украины против Италии состоится 20 ноября на "Бай Арене" в Леверкузене, Германия. Начало — 21:45 по киевскому времени.

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