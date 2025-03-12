Скандал перед матчем Реал – Атлетіко, де ультрас влаштували провокації

Фанати мадридського "Реала". Фото: Reuters

В Мадриді 12 березня пройде матч-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Атлетіко" та "Реалом". В першій грі "королівський клуб" виграв з рахунком 2:1.

Попри важливість матчу, шоу перед ним зробило одне з угрупувань мадридського "Реалу", повідомив портал Новини.LIVE.

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Події перед матчем "Атлетіко" — "Реал". Фото: Reuters

Шалені вболівальники "Реалу" готували бійку

Угруповання ультрас "Реалу" Ultras Sur перед грою шокували своєю поведінкою. Вони біля стадіону "Атлетіко" ходили, робили нацистські жести та викрики.

При цьому вони прийшли на матч без квитків і планують прорвати кордони поліції та стюардів, щоб потрапити на гру.

Зазначимо, що місце в воротах "Реалу" зайняв Тібо Куртуа, а не українець Андрій Лунін, який грав минулого туру з "Райо Вальєкано".

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