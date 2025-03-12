Скандал перед матчем Реал — Атлетико, где ультрас устроили провокации

На матче с Атлетико фанаты Реала устроили "нацистский марш"
В Мадриде 12 марта пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Реалом". В первой игре "королевский клуб" выиграл со счетом 2:1.
Несмотря на важность матча, шоу перед ним сделала одна из группировок мадридского "Реала", сообщил портал Новини.LIVE.
Болельщики "Реала" готовили драку
Группировка ультрас "Реала" Ultras Sur перед игрой шокировали своим поведением. Они возле стадиона "Атлетико" ходили, делали нацистские жесты и выкрики.
При этом они пришли на матч без билетов и планируют прорвать кордоны полиции и стюардов, чтобы попасть на игру.
Отметим, что место в воротах "Реала" занял Тибо Куртуа, а не украинец Андрей Лунин, который играл в прошлом туре с "Райо Вальекано".
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