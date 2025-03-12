Скандал перед матчем Реал — Атлетико, где ультрас устроили провокации

Фанаты мадридского "Реала". Фото: Reuters

В Мадриде 12 марта пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Реалом". В первой игре "королевский клуб" выиграл со счетом 2:1.

Несмотря на важность матча, шоу перед ним сделала одна из группировок мадридского "Реала", сообщил портал Новини.LIVE.

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События перед матчем "Атлетико" — "Реал". Фото: Reuters

Болельщики "Реала" готовили драку

Группировка ультрас "Реала" Ultras Sur перед игрой шокировали своим поведением. Они возле стадиона "Атлетико" ходили, делали нацистские жесты и выкрики.

При этом они пришли на матч без билетов и планируют прорвать кордоны полиции и стюардов, чтобы попасть на игру.

Отметим, что место в воротах "Реала" занял Тибо Куртуа, а не украинец Андрей Лунин, который играл в прошлом туре с "Райо Вальекано".

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