Сергій Ребров потрапив у скандал на пресконференції перед грою Албанія — Україна

Головний тренер збірної України Сергій Ребров на пресконференції. Фото: ВЗБІРНА

Збірна України з футболу в останньому турі групового етапу Ліги Нації зіграє з Албанією. Матч відбудеться 19 листопада в Тирані.

Перед грою головний тренер збірної України Сергій Ребров давав пресконференцію, як почалася зі скандалу, повідомила ВЗБІРНА.

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Ребров не захотів, щоб йому перекладали російською

Федерація футболу Албанії надала українській стороні перекладача, який знав російську, а не українську. Він перекладав представника синьо-жовтої команди питання представників ЗМІ.

Представники збірної відмовились від перекладу російською мовою й тому питання перекладали з албанського на англійську.

Однак представники Албанії шокували ще більше після пресконференції. Представниця місцевої футбольної асоціації заявила, що вони вважали такий переклад найкращим рішенням, оскільки російська мова, начеб-то, схожа на українську.

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик може стати основним гравцем "Челсі".

Стало відомо, де і коли дивитися матч збірної України з Албанією в Тирані.

Зазначимо, що у разі поразки Реброва можуть звільнити зі збірної.

Колишня дружина тренера Шахтаря Андрія Пятова заговорила про бажання покинути Україну.