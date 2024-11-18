Сергій Ребров потрапив у скандал на пресконференції перед грою Албанія — Україна

На пресконференції Реброва виник скандал через російську мову
Збірна України з футболу в останньому турі групового етапу Ліги Нації зіграє з Албанією. Матч відбудеться 19 листопада в Тирані.
Перед грою головний тренер збірної України Сергій Ребров давав пресконференцію, як почалася зі скандалу, повідомила ВЗБІРНА.
Ребров не захотів, щоб йому перекладали російською
Федерація футболу Албанії надала українській стороні перекладача, який знав російську, а не українську. Він перекладав представника синьо-жовтої команди питання представників ЗМІ.
Представники збірної відмовились від перекладу російською мовою й тому питання перекладали з албанського на англійську.
Однак представники Албанії шокували ще більше після пресконференції. Представниця місцевої футбольної асоціації заявила, що вони вважали такий переклад найкращим рішенням, оскільки російська мова, начеб-то, схожа на українську.
Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик може стати основним гравцем "Челсі".
Стало відомо, де і коли дивитися матч збірної України з Албанією в Тирані.
Зазначимо, що у разі поразки Реброва можуть звільнити зі збірної.
Колишня дружина тренера Шахтаря Андрія Пятова заговорила про бажання покинути Україну.
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