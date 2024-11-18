Сергей Ребров попал в скандал на пресс-конференции перед игрой Албания — Украина

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции. Фото: ВЗБІРНА

Сборная Украины по футболу в последнем туре группового этапа Лиги Нации сыграет с Албанией. Матч состоится 19 ноября в Тиране.

Перед игрой главный тренер сборной Украины Сергей Ребров давал пресс-конференцию, которая началась со скандала, сообщил портал ВЗБІРНА.

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Ребров не захотел, чтобы ему переводили на русский

Федерация футбола Албании предоставила украинской стороне переводчика, знавшего русский, а не украинский. Он переводил представителям сине-желтой команды вопросы представителей местных СМИ.

Представители сборной отказались от перевода на русский язык и поэтому им переводили с албанского на английский.

Однако представители Албании шокировали еще больше после пресс-конференции. Представительница местной футбольной ассоциации заявила, что они считали такой перевод лучшим решением, поскольку русский язык, вроде бы, похож на украинский.

Напомним, вингер сборной Украины Михаил Мудрик может стать основнімм игроком "Челси".

Стало известно, где и когда смотреть матч сборной Украины с Албанией в Тиране.

Отметим, что в случае поражения Реброва могут уволить со зборной.

Бывашая жена тренера "Шахтера" Андрея Пятова заговорила о том, чтобы покинуть Украину.