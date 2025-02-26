На Арені Львів стався скандал, пов'язаний із плакатами про Азов

"Рух" проти ЛНЗ. Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv

Чемпіонат України з футболу відновився після зимової перерви. На жаль, не забарився й перший скандал в УПЛ.

На матчі між "Рухом" та ЛНЗ, який відбувався на "Арені Львів", стався скандал, пов'язаний із підтримкою полонених з "Азову", повідомляє Sport.ua.

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Пізніше представники стадіону пояснили, що сталося. Та прокоментували власну поведінку.

Що сталося на "Арені Львів"

Стюарди на стадіоні не пропустили фанатів, які мали плакати "Free Azov". Це були вболівальники ЛНЗ.

Відповідальний за організацію і проведення матчів на "Арені Львів" Сергій Ковалевич пояснив журналістам, чому сталася така ситуація. Далі його тези:

1. За організацію та проведення матчу відповідає організатор, номінальний господар поля. В даному випадку це "Рух".

2. Існують правила поведінки на стадіоні, визначені УЄФА.

3. В цих правилах зокрема прописано, що на стадіон заборонено проносити легкозаймисті предмети. Будь-які.

4. В даному випадку це були паперові банери, які принесли вболівальники з Черкас.

5. В цьому випадку ми не допустили банерів якраз не через зміст, а через матеріал, на якому був зроблений надпис.

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