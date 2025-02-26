На Арене Львов произошел скандал, связанный с плакатами об Азове

"Рух" против ЛНЗ. Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv

Чемпионат Украины по футболу возобновился после зимнего перерыва. К сожалению, не заставил себя ждать и первый скандал в УПЛ.

На матче между "Рухом" и ЛНЗ, который проходил на "Арене Львов", произошел скандал, связанный с поддержкой пленных из "Азова", сообщает Sport.ua.

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Позже представители стадиона объяснили, что произошло. И прокомментировали собственное поведение.

Что произошло на "Арене Львов"

Стюарды на стадионе не пропустили фанатов, которые имели плакаты "Free Azov". Это были болельщики ЛНЗ.

Ответственный за организацию и проведение матчей на "Арене Львов" Сергей Ковалевич объяснил журналистам, почему произошла такая ситуация. Далее его тезисы:

1. За организацию и проведение матча отвечает организатор, номинальный хозяин поля. В данном случае это "Рух".

2. Существуют правила поведения на стадионе, определенные УЕФА.

3 В этих правилах в частности прописано, что на стадион запрещено проносить легковоспламеняющиеся предметы. Любые.

4. В данном случае это были бумажные баннеры, которые принесли болельщики из Черкасс.

5. В этом случае мы не допустили баннеров как раз не из-за содержания, а из-за материала, на котором была сделана надпись.

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