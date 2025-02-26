На Арене Львов произошел скандал, связанный с плакатами об Азове

На стадионе во Львове произошел скандал из-за баннера об Азове
Чемпионат Украины по футболу возобновился после зимнего перерыва. К сожалению, не заставил себя ждать и первый скандал в УПЛ.
На матче между "Рухом" и ЛНЗ, который проходил на "Арене Львов", произошел скандал, связанный с поддержкой пленных из "Азова", сообщает Sport.ua.
Позже представители стадиона объяснили, что произошло. И прокомментировали собственное поведение.
Что произошло на "Арене Львов"
Стюарды на стадионе не пропустили фанатов, которые имели плакаты "Free Azov". Это были болельщики ЛНЗ.
Ответственный за организацию и проведение матчей на "Арене Львов" Сергей Ковалевич объяснил журналистам, почему произошла такая ситуация. Далее его тезисы:
1. За организацию и проведение матча отвечает организатор, номинальный хозяин поля. В данном случае это "Рух".
2. Существуют правила поведения на стадионе, определенные УЕФА.
3 В этих правилах в частности прописано, что на стадион запрещено проносить легковоспламеняющиеся предметы. Любые.
4. В данном случае это были бумажные баннеры, которые принесли болельщики из Черкасс.
5. В этом случае мы не допустили баннеров как раз не из-за содержания, а из-за материала, на котором была сделана надпись.
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