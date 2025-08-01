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Головна Спорт На вагітну дружину ексзірки НБА напала акула

На вагітну дружину ексзірки НБА напала акула

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 10:35
Вагітну дружину баскетболіста Галлінарі вкусила акула
Елеонора Бой під час відпочинку. Фото: instagram.com/leo_boiboi/

Дружина ексгравця НБА Даніло Галлінарі дістала відкриту рану стегна внаслідок інциденту на пляжі Пуерто-Ріко. Очевидці описують, що під час купання вона дістала укус морської тварини, імовірно це була акула.

Рана відповідає характерній поведінці хижака, повідомляє El Nuevo Dia.

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Біологи міністерства природних ресурсів обстежили пошкодження та вважають, що це міг бути саме укус акули. Наразі вивчають зразки біоматеріалів, щоб підтвердити або спростувати цю версію.

Элеонора Бой
Елеонора Бой із чоловіком та дітьми. Фото: instagram.com/leo_boiboi/

Що відомо про напад на дружину баскетболіста

Під час інциденту Даніло Галлінарі виступав у чемпіонаті Пуерто-Ріко. Після події його дружину, яка перебуває при надії, екстрено доправили до медичного центру в районі Ріо-П'єдрас. Медики оцінили її стан як стабільний.

Галлінарі допомагає їй морально та забезпечує підтримку. Дружиною баскетболіста є Елеонора Бой, відома італійська телеведуча. Пара разом планує третю дитину. Лікарі вже повідомили, що ризику ускладнення вагітності після інциденту практично немає.

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спорт Перу НБА Елеонора Бой Даніло Галлінарі напад акули
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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